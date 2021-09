Veja 5 carros cujos nomes se transformaram em marcas próprias

Exclusividade é a palavra de ordem para alguns modelos de carros. Para isso, algumas montadoras investem pesado só para satisfazerem seus clientes exigentes que dispõe de mais poder aquisitivo para adquirir algo diferente.

Com essa filosofia, algumas marcas preferem dar uma “identidade própria” a seus carros com direito até a novo logotipo estampado nas grades, capô e tampa traseira, só para afirmar que se trata de um veículo exclusivo em relação aos outros da mesma empresa. Conheça cinco desses exemplos.

1 – Range Rover

Divulgação Range Rover sempre foi sinônimo de sofisticação e ganhou identidade própria

Nos idos dos anos 40, a Land Rover só fez espartanos 4×4. Em 1970, inovou com o primeiro SUV sofisticado Range Rover, submarca a qual lhe deu a alcunha. Hoje, a versão Autobiography conta com poltronas reclináveis, mesas dobráveis e geladeira, tudo por meros R$ 1.157.000.

2 – Jeep

Divulgação Jeep virou sinônimo de valentia e se transformou em marca

Em 1940, o exército dos EUA pediu um projeto de um 4×4 originando o Jeep, termo que virou sinônimo de off road. Mais tarde, a Willys registrou o nome e se transformou numa das marcas mais conhecidas; agora pertence à Fiat Chrysler Automobiles (FCA) que por sua vez se juntou ao Grupo PSA formando o conglomerado Stellantis.

3 – Genesis

Divulgação Genesis é um sedã de luxo da Hyundai para concorrer com modelos alemães do mesmo segmento

Olhe o Genesis a partir do ano 2017 e notará a ausência do “H” estilizado da Hyundai. Produzido desde 2008 para concorrer com sedãs da BMW, Mercedes-Benz e Audi, o modelo passou a ostentar logo próprio nove anos depois, distanciando dos outros Hyundai menos nobres.

4 – SRT

Divulgação SRT é a marca de esportivos da Dodge; SRT Viper, que já deixou de ser fabricado

SRT (Street & Racing Technology) imortalizou os esportivos da Dodge como o Viper. Era a versão apimentada do consagrado esportivo. Em 2013, na quinta geração, ganhou “selo” próprio. Dois anos, advinha quem voltaria a estampar o capô desses esportivos? A própria!

5 – Cupra

Divulgação Cupra deixou de ser só um esportivo da Seat e se tornou divisão esportiva

Do grupo VW , a espanhola SEAT fez muito sucesso nas categorias de rally e corrida de carros de turismo, e o Cupra teve bastante peso no esporte. Tanto é que em 2018 transformou-se em uma divisão de alta performance Seat Sport de Cupra Racing, e Cupra passou a ser uma marca própria, com o TCR (foto) e o SUV Ateca .