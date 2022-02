Veja 2 sintomas da Ômicron que podem aparecer antes do teste positivo

Variante é responsável por sintomas diferentes da cepa original, e alguns deles costumam ser confundidos com os de outras doenças

Com a evolução das variantes da Covid-19, os sintomas também mudaram. No começo da pandemia, era comum que os pacientes tivessem falta de ar, perda de olfato e febre; com a Ômicron, os sinais se assemelham mais com os de uma gripe, com coriza e espirros.

Existem outros sintomas, porém, que costumam passar despercebidos ou ser confundidos com os de outras doenças. Eles podem aparecer antes dos sintomas mais clássicos, antes mesmo de o paciente se atentar ao fato de que precisa fazer o exame para diagnosticar a infecção.

O primeiro deles é a fadiga: alguns estudos mostram que 62% dos pacientes contaminados apresentam cansaço, e a maioria dos indivíduos que tem o sintoma é mulher.

A presidente da Associação Médica da África do Sul, Angelique Coetzee, explica que os três sinais mais comuns entre os pacientes que estão nos primeiros estágios da infecção pela Ômicron são fadiga, dor muscular e dor de cabeça.

O segundo é uma sensação de tontura, que pode até resultar em desmaios. Uma pesquisa feita na Alemanha mostra que alguns pacientes têm os sintomas, o que não é inédito em infecções virais.

Dados de países como Itália, Espanha e Portugal indicam que cerca de 4,2% dos pacientes com Covid-19 desmaiou, em algum momento, no início da infecção. Os desmaios são mais comum em pessoas com mais de 60 anos.