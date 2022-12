Veículo roubado no RJ há mais de ano e em posse de condutor armado é recuperado pela PRF no ES

A Policia Rodoviária Federal recuperou na noite desta quinta (22) um veículo roubado no RJ que circulava pelo ES. Com o condutor foi encontrada uma pistola 9mm carregada com 18 munições, além de um carregador reserva com mais 17 munições.

A abordagem ocorreu na BR 101, em Aracruz, no ES, durante fiscalização de criminalidade da operação Natal da PRF.

O veículo, um JEEP/COMPASS LIMITED FH, cor branca, ano 2021, conduzido por condutor de 30 anos, morador de Vila Velha, foi abordado na blitz, sendo identificada um mochila sobre o banco do passageiro. Vendo o nervosismo do condutor, a PRF resolveu checar o conteúdo da mochila, encontrando uma pistola TAURUS G3 TORO, carregada com 18 (dezoito) munições calibre 9mm. Dentro da mesma mochila foi encontrado um carregador reserva com 17 (dezessete) munições 9mm em um porta carregador e um coldre para o transporte da arma.

A polícia decidiu, então, verificar detalhadamente o veículo, quando percebeu que a placa utilizada continha indícios de falsificação. Consultando os elementos de identificação, a PRF descobriu que o veículo portava placas falsas e que para a original consta registro de roubo ocorrido na data de 23/09/2021, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

O condutor informou que pegou o veículo emprestado com um amigo de nome Giovane, o qual seria o proprietário do veículo para ir a cidade de São Mateus e retornaria no dia seguinte. Ele não soube informar a procedência da arma.

O homem, a arma e o veículo foram encaminhados para a Polícia Civil em Aracruz.

Fonte: PRF ES