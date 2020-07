Veículo roubado no RJ é recuperado pela PRF em Venda Nova do Imigrante/ES

.

O início da noite desta segunda-feira (20) foi marcado por apreensões de drogas e armas de fogo por militares do 6° BPM. Os intensificados patrulhamentos trouxeram resultados positivos no combate ao tráfico de entorpecentes e ao porte ilegal de armas.

Por volta das 18h30min quando duas viaturas trafegavam pelo BR 101 na altura do bairro Barcelona, as guarnições perceberam duas jovens em atitude suspeita, quando dispensaram uma mochila assim que notaram que seriam abordadas, tentando fugir. As equipes abordaram as moças e revistaram a mochila, onde foram encontrados 06 tabletes de maconha pesando juntos aproximadamente sete quilos. As suspeitas não informaram o destino da droga, mas disseram que o material foi trazido do bairro Jardim Carapina e que seria entregue a um terceiro em um posto de combustíveis.

Em São Marcos II, um grupo com aproximadamente 06 pessoas mudaram de postura com a chegada dos militares. Pela atitude suspeita os policiais abordaram os jovens e na cintura de um menor de 15 anos foi encontrada uma pistola 9mm carregada com 11 munições.

Em Serra Sede dois rapazes temeram a abordagem e fugiram não sendo localizados. Os suspeitos dispensaram o material que carregavam se tratando de 178 pinos de cocaína, 65 buchas de maconha e 131 pedras de crack.

Já na madrugada de hoje no bairro Colina de Laranjeiras, em uma região conhecida pelo comércio de entorpecentes, os policiais conseguiram encontrar um revolver calibre 32 logo após um rapaz dispensar a arma e conseguir fugir.

Os detidos e os materiais foram levados à Delegacia Regional de Serra e entregues à autoridade policial.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]