Veículo é recuperado e drogas são apreendidas pela PM em Guarapari neste final de semana

Militares do 10º Batalhão recuperaram um veículo e apreenderam uma carga de droga em ações no município de Guarapari neste último final de semana.

Na noite de domingo (11), policiais militares localizaram no bairro Condados um automóvel VW Gol, de cor preta, com restrição de furto e roubo. O veículo foi removido ao pátio.

Na madrugada de sábado (10), militares no patrulhamento tático no bairro Jabaraí, visualizaram um indivíduo que ao perceber a presença policial se evadiu em direção a um beco pulando vários muros de residências não sendo possível abordá-lo. Porém, no momento da fuga, deixou cair uma sacola contendo 101 buchas de maconha, dois pedaços de maconha, 10 pedras de crack e 18 pinos de cocaína.

Os materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão policial para o registro das ocorrências.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL JOSÉ AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]