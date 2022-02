Veículo com registro de apropriação indébita é recuperado pela PRF na BR 101

A Polícia Rodoviária Federal recuperou, na tarde de hoje (07), um veículo com ocorrência de apropriação indébitana BR 101, em Serra (ES).

O automóvel FIAT/ARGO era conduzido por um homem de 37 anos. Durante a abordagem e consultas aos sistemas, os PRFs descobriram que o carro possuía boletim de ocorrência de apropriação indébita, registrada na DFRV de Vitória-ES, em 08/09/2021.

O condutor e carro foram encaminhados a Polícia Civil de Laranjeiras, no município de Serra (ES).

Apropriação indébita é um crime previsto no artigo 168 do Código Penal Brasileiro que consiste no apoderamento de coisa alheia móvel, sem o consentimento do proprietário. Possui pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa.