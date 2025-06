Veículo clonado é localizado em Goiás a partir do monitoramento do Cerco Inteligente

Mais um veículo clone foi encontrado com o auxílio da tecnologia do Cerco Inteligente. Este é o 25º veículo identificado e recuperado com a atuação da equipe da Coordenação de Monitoramento Eletrônico do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). O veículo com as placas de identificação clonadas de um carro da Serra foi localizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na cidade de Águas Lindas de Goiás, no Estado de Goiás, na tarde dessa segunda-feira (23).

A apreensão do veículo foi possível graças à integração das forças de segurança pública. Ao receber o processo de indicativo de clonagem do veículo, o setor do Detran|ES inseriu a placa no sistema e deu início ao monitoramento do veículo original, que circula no Espírito Santo, comparando com os horários e fotos das autuações registradas no Estado de Goiás. Ao confirmar a existência do clone circulando em outro estado, o Detran|ES comunicou à PRF, que procedeu com as providências para a localização do veículo irregular.

O veículo foi abordado no km 14 da BR-070 e foi verificado que a placa não tinha QR Code original e os demais caracteres de identificação eram divergentes dos vinculados à placa registrada na Serra, além de o condutor ter apresentado documento do veículo falso, que teria sido entregue pelo vendedor do carro. Foi constatado que se tratava de um veículo com ocorrência de furto registrada em 2024, em Brasília.

O diretor-geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, destaca a utilização da tecnologia do Cerco Inteligente e da integração das forças para garantir a segurança. “A partir de denúncias ou de processos como esse de clonagem, o monitoramento possibilitado pelo Cerco Inteligente tem apresentado importantes resultados em prol da segurança pública. O Cerco é usado de forma estratégica para a localização de veículos clonados e a integração dos demais órgãos é essencial para, juntos, chegarmos a esses clones. Também utilizamos a ferramenta tecnológica para, por exemplo, mapear veículos clandestinos que fazem transporte escolar e que utilizam o KIT Gás de forma indevida, além do planejamento inteligente das blitze”, detalhou.

Vieira também falou sobre a importância da resolução de casos como esses de clonagem de veículos. “A localização de um veículo clone beneficia o proprietário do veículo que está tendo sua placa utilizada de forma indevida, muitas vezes com a incidência de várias multas que ele não cometeu. Além de possibilitar a recuperação do veículo original que se tornou um clone, a fim de esconder um crime de furto ou roubo e que, agora, poderá ser restituído ao real proprietário”, destacou.

Entenda o caso

Um cidadão, morador do município da Serra, começou a receber notificações de diversas infrações autuadas em seu veículo, um Fiat Siena, modelo 2010/2011, por excesso de velocidade no Estado de Goiás. Alegando nunca ter estado no local, o proprietário do veículo se dirigiu à Ciretran da Serra para solicitar a inclusão do indicativo de clonagem no prontuário do veículo.

O processo foi enviado para análise na Coordenação de Monitoramento Eletrônico do Detran|ES. O veículo foi incluído no alerta do Cerco Inteligente pelo Detran|ES e passou a ser monitorado.

“Assim que recebemos o processo, inserimos a placa do veículo no sistema de monitoramento e fizemos o acompanhamento da circulação dele. E, nesse caso, foi constatado que o veículo original estava circulando apenas no Espírito Santo. A partir daí, fizemos contato com a prefeitura da cidade de Águas Lindas de Goiás e pedimos imagens das autuações, onde foi possível constatar que se tratava de uma placa clonada”, disse o coordenador Marcos Vittorazzi.

Após a identificação do veículo, o caso foi passado para a Polícia Rodoviária Federal, que elaborou uma estratégia para consegui localizar o veículo com a suposta placa clonada.

Cerco Inteligente

Desde novembro de 2023, os indicativos de clonagem incluídos no sistema do Detran|ES são apurados pela Coordenação de Monitoramento Eletrônico do órgão para o acompanhamento, produção de relatório e comunicação aos demais órgão de trânsito, com o objetivo de localizar os clones.

O monitoramento realizado pelo Detran|ES, a partir do Cerco Inteligente, também tem como foco a verificação de veículos de transporte escolar clandestino e irregulares, bem como o mapeamento para constatação de veículos movidos a gás natural que não estejam em dia com as inspeções obrigatórias. A equipe monitora ainda veículos que circulam com grande valor em débitos e os locais de cometimento de infrações para o planejamento e realização de blitze inteligentes, com o objetivo de otimizar a eficiência das operações de acordo com o segmento proposto pelos levantamentos obtidos junto ao Cerco.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Detran|ES

Zu Coelho / Fabricia Borges

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES