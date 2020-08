Veículo escolar: PL adia parcelas de financiamento

.

Impedir cobranças de parcelas de financiamento de veículos escolares enquanto as aulas presenciais estiverem suspensas. A proposta foi apresentada pelo deputado Doutor Hércules (MDB) por meio do Projeto de Lei (PL) 450/2020. O objetivo é socorrer os prestadores de serviços da área de transporte escolar que estão passando por dificuldades em função da pandemia.

A maioria dos contratos de transporte escolar foi suspensa em março, quando o governo do Estado publicou o decreto que interrompia as aulas presenciais. Informações da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB/ES) apontam que 1.571 cooperados e 254 empregados que trabalham no setor, transportando quase 80 mil alunos no estado, perderam a fonte de renda. Ainda de acordo com a OCB/ES, o prejuízo com a suspensação das aulas passa de R$ 8 milhões contabilizando somente os valores dos contratos com o governo e prefeituras, sem contar o que os transportadores deixaram de receber com contratos privados.

A iniciativa prevê que parcelas do financiamento que tiverem vencido durante o período de suspensão das aulas presenciais sejam pagas ao final do contrato. O PL ainda estabelece multa de mais de R$ 17 mil e possibilidade de cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para as instituições financeiras em caso de descumprimento da medida.

Juros e multas

Para amenizar as perdas, a proposta proíbe que as empresas financiadoras de veículos de transportes escolares cobrem juros, multas e correção monetária das parcelas vencidas desde o início das medidas de isolamento social que suspenderam as aulas nas escolas públicas e particulares. A proposição veda ainda a negativação do nome dos prestadores inadimplentes em cadastros nos bancos de dados de entidades de informações sobre crédito.

Na justificativa apresentada aos demais parlamentares, o autor explica que o projeto cumpre um papel fundamental que é colocar em discussão a impossibildiade dos transportadores escolares cumprirem compromissos financeiros num momento em que seus ganhos estão suspensos. “Assim como temos contribuído para resguardar várias outras atividades econômicas, este setor que gera muitos empregos e presta um importante trabalho para a sociedade, precisa do apoio e da proteção do poder público”, conclui Doutor Hércules.

Tramitação

O projeto segue para discussão e votação nas comissões de Justiça e Finanças. Após, segue para apreciação em Plenário.