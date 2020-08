Veículo clonado é apreendido pela Polícia Militar em Itapemirim-ES

.

Na manhã desta terça-feira (18), policiais militares da equipe do canil do nono batalhão realizaram um patrulhamento tático motorizado na Rua Abelardo machado, no bairro Valão, quando visualizaram um suspeito que tentou fugir ao perceber a presença policial mais logo foi alcançado.

Durante a abordagem foi encontrado em posse do indivíduo quatrocentos reais em espécie. No local da abordagem foi utilizado o cão “Missi” que conseguiu localizar um ponto com entorpecentes, onde havia um papelote de cocaína, oito buchas de maconha.

Em desfavor do detido de trinta e oito anos havia um mandado de prisão em aberto datado de 29/07/2020 por tráfico de drogas, expedido pela 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

O material ilícito apreendido e o detido foram entregues na delegacia local.

