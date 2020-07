Vazamento: 20 milhões de usuários do Hotel Urbano têm dados expostos na dark web

Unsplash/Yang Deng Entrada do iPhone





Não é de hoje que a Apple lança acessórios a preços exorbitantes no Brasil, como kits SSD de até R$ 18.000. Agora, a empresa começou a vender um cabo Thunderbolt 3 por nada menos que R$ 1.300. Mas ele não é exatamente igual aos outros cabos.





É verdade que é difícil justificar um valor tão alto para um cabo – principalmente considerando que a própria Apple comercializa uma versão por “apenas” R$ 269. Mas o Cabo Thunderbolt 3 Pro, com 2 metros de extensão, é para quem precisa do máximo que a tecnologia oferece.

O acessório tem taxa de transferência de até 40 Gb/s por Thunderbolt 2 e 10 GB/S em USB 3.1 Gen 2, saída de vídeo DisplayPort (HBR3) e recarga com até 100 W de potência. Com isso, ele é um dos poucos no mercado com suporte a todas as capacidades do Thunderbolt 3 .

O cabo não é exatamente novo. A Apple já inclui o acessório junto com o monitor ProDisplay XDR (que, por sua vez, custa a partir de R$ 45 mil no Brasil). A diferença é que, a partir de agora, também é possível comprá-lo separadamente.

Cabo trançado no iPhone 12?

Uma das características do Cabo Thunderbolt 3 Pro é que ele é trançado. E isso está de acordo com alguns rumores sobre o que a Apple pretende fazer com o iPhone 12 .

Não que a empresa venderia o celular com o mesmo cabo. Rumores recentes indicam que a empresa adotaria o mesmo estilo trançado em um cabo com conector Lightning em uma ponta e USB-C na outra – supostas fotos do acessório já vazaram na web.

Vale lembrar que, mesmo que a Apple venha a incluir um cabo diferente na caixa do iPhone 12 , os rumores também apontam para a ausência do adaptador de tomada no próximo celular da empresa.