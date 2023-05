Vazam imagens do futuro elétrico de entrada da Volvo

Divulgação Um dos teasers mostra o EX30 ao lado do do maior SUV da marca, o EX90

Pensando em aumentar ainda mais sua popularidade global e o volume de vendas de carros elétricos , a Volvo irá apresentar em breve o EX30 , projetado para ser o veículo de entrada da marca sueca . Imagens de patentes já adiantam como será o visual do SUV.

Segundo os registros vazados na Europa e os teasers mostrados pela Volvo, o EX30 terá muitas referências visuais do principal SUV da marca , o EX90 , revelado oficialmente em novembro do ano passado.

A dianteira do pequeno Volvo será bastante simples, seguindo o padrão de carros elétricos; afinal, não há muitos componentes que precisam de refrigeração na dianteira. Os faróis são pronunciados para o centro da dianteira, e assim como no EX90, os LEDs formam um T horizontal. Se no topo da gama a peça é totalmente em LED, aqui é possível ver dois elementos, que parecem projetores.

Reprodução Volvo EX30 será um mini EX90 foi projetado para elevar as vendas da marca

Abaixo dos faróis, há duas pequenas entradas de ar que se conectam por um elemento em cor contrastante. O para-choque é complementado por uma parte inferior em plástico preto, com duas aberturas para passagem de ar.

Na traseira é possível notar a maior semelhança com o EX90 . A novidade irá contar com lanternas em dois elementos, um superior, ao lado do vidro traseiro e outro na altura central do veículo, envolvendo a tampa do porta-malas. Aqui, a novidade é que não terá nenhum elemento invadindo a tampa traseira. Haverá apenas um item conectando as duas lanternas, mas não dá para saber se será alguma barra de LED iluminada ou apenas um recurso de estilo.

Reprodução Volvo EX30 deve custar abaixo dos R$ 329.950, valor cobrado pelo XC40

Segundo a reportagem de iG Carros apurou com executivos da marca no Brasil , o comprimento do EX30 estará próximo ao dos antigos hatchs C30 e V40 (4,26 metros e 4,37 m, respectivamente), ou seja, será menor que o XC40 que mede 4,44 metros.

Baseado em uma plataforma 100% elétrica , compartilhada com o Smart #1 , o EX30 deverá apresentar um assoalho completamente plano , o que garante mais conforto para os ocupantes dos bancos traseiros e melhor aproveitamento do espaço interno.

Reprodução Imagem superior revela o que aparenta ser um teto solar panorâmico

O interior ainda não teve imagens reveladas, mas é possível esperar que a tendência vista no EX90 seja replicada, mas com materiais mais simples e telas menores. Vale lembrar que os atuais XC40 e C40 já não utilizam couro no seu interior, e sim materiais ecológicos .

A apresentação oficial acontecerá dia 7 de Junho , e, segundo informações da Volvo brasileira, ainda este ano será aberta a pré-venda para os consumidores por aqui. Vale lembrar que a novidade será importada diretamente da China .

Fonte: Carros