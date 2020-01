Vaza suposta foto de participante do BBB 2020 fazendo sexo oral em outro homem

Lucas Chumbo foi o primeiro eliminado do ” BBB 20 “, na última terça-feira (28). O brother chegou a ser chamado de ‘tóxico’ por Bruna Marquezine durante o confinamento, e agora, fora da casa, ele respondeu ao comentário. As informações foram divulgadas pelo colunista Leo Dias, do UOL .

Leia também: Fora do “BBB 20”, Chumbo revela por que não ficou com Gabi Martins

arrow-options Divulgação/TV Globo Lucas Chumbo pediu desculpas a Bruna Marquezine





Leia também: Merece expulsão? Petrix revolta novamente ao esfregar partes íntimas em Flay

“Diria para ela e para qualquer pessoa que se eu passei do limite em algum momento, eu peço desculpa. Sou um cara brincalhão, mas que às vezes extrapola nas palavras. Estou aproveitando que posso me ver sob outra perspectiva depois de passar pelo BBB para rever as coisas que eu falo e faço sem pensar. O programa foi um grande aprendizado para mim por isso também”, afirmou.

Leia também: Chumbo é eliminado do “BBB 20” e web celebra saída do surfista

Além disso, na entrevista também, Chumbo disse que pretende retomar a carreira de surfista e que está torcendo por Babu Santana e Petrix no Big Brother.