Vaza lista com nove famosos do ‘BBB 22’, diz colunista

Reprodução/Instagram Tadeu Schmidt vai comandar BBB 22





A noite de sexta-feira (12) rendeu emoções para os fãs do “BBB 22”. Uma suposta lista com nove famosos do “camarote” do reality da Globo vazou e já repercutiu na web.

Segundo o colunista Léo Dias, do Metrópoles, os famosos foram testados clinicamente no Hospital Barra D’or, no Rio de Janeiro (RJ). Lexa, MC Carol, Aline Riscado e Ícaro Silva estão na lista vazada pelo colunista.

Ellen Roche, Rodrigo Simas, Di Ferrero, Negra Li e Jonathan Azevedo completam a prévia do “camarote”. Os artistas devem passar por exame psicológico antes de Boninho, diretor do programa, bater o martelo sobre o elenco final. Vale lembrar que Boninho descartou a participação de Ellen Roche recentemente.

Leia Também

Leia Também





O “BBB 22” vai contar com comando inédito do jornalista Tadeu Schmidt, que substituirá Tiago Leifert a partir do dia 17 de janeiro de 2022. A disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão terá mudanças e novos ambientes, que vão ser palco das dinâmicas marcantes – e aguardadas – do programa, como provas do líder, do anjo, bate-volta e imunidade, festas, jogos da discórdia, almoços e muito mais.