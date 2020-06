Vaza conversa entre entre suposto amante de Gugu e o ex-marido

Reprodução/Instagram Anna Paula Rabello





A influenciadora digital Anna Paula Rabello organizou um sorteio bastante polêmico em seu Instagram, que conta com mais de 165 mil seguidores. No último final de semana, ela anunciou uma promoção na qual o ganhador receberia um “auxílio emergencial”.

A postagem viralizou e Anna Paula acabou sendo bloqueada pelo Instagram por ir “contra as diretrizes da comunidade”. Além disso, muitos internautas se ofenderam com a publicidade da influencer, que explicou que o dinheiro não vinha da Caixa Econômica Federal (responsável por pagar o auxílio emergencial do Governo aos brasileiros), e que usou o nome apenas de forma ilustrativa.

“Usei o termo ‘auxilio emergencial’ de uma forma errada. Era apenas de maneira ilustrativa. Não consigo entender o porquê de tanto ódio, para que denunciar? Não entendo. Não acho certo as pessoas me cancelarem por causa de um sorteio para dar dinheiro para as pessoas, em um momento difícil, pelo simples fato de ter usado o nome auxílio emergencial.”

Até mesmo o youtuber Felipe Neto se manifestou sobre o assunto, dizendo que “os sorteios de instagram seguem a todo vapor, mesmo já tendo sido comprovada a ilegalidade e os vários indícios de empresas “suspeitas” por trás disso.”

Os sorteios de instagram seguem a todo vapor, mesmo já tendo sido comprovada a ilegalidade e os vários indícios de empresas “suspeitas” por trás disso. Mas agora novos limites foram estabelecidos. pic.twitter.com/pZjgDuNUhw — Felipe Neto ??? (@felipeneto) June 28, 2020