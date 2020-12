Vasco vence o Santos pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Jogando em São Januário, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu o Santos por 1 a 0, no domingo (20/12). O autor do gol vascaíno foi o meia Carlinhos. Com esse resultado, o Vasco não ganhou posição, mas chegou aos 28 pontos, mesmo número de pontos do Bahia primeiro time acima do Cruzmaltino. O próximo compromisso da equipe comandada por Ricardo Sá Pinto, será diante do Athlético Paranaense, no próximo domingo (27), às 16h, na Arena da Baixada.

ogando sob seus domínios o Vasco começou o jogo com uma postura ofensiva e buscando incomodar a zaga adversária. A primeira investida vascaína veio aos 9 minutos, Vinícius recebeu pelo meio e achou Léo Matos com liberdade pela direita, o lateral levantou a cabeça e cruzou a bola na medida para Carlinhos que só teve o trabalho de empurrar para as redes: VASCO 1 x 0. Após o gol marcado, o Vasco deixou a equipe adversária ficar um pouco mais com a bola e buscava sair em velocidade para o ataque. Aos 20, Juninho arrancou em velocidade, passou por três marcadores, invadiu a área e tentou o toque que deixaria Germán Cano na cara do gol, mas a bola acabou sendo travada pela zaga.

Na sequência da primeira etapa, o time visitante conseguiu chegar ao gol vascaíno, mas parou em uma ótima defesa do goleiro Fernando Miguel. Com o placar favorável ao Gigante da Colina, a equipe administrou bem a vantagem e escapou para o ataque, com destaque para as investidas de Juninho e Vinícius. Até que aos 47, Germán Cano recebeu um belíssimo lançamento, invadiu a área e acabou tocando errado para Carlinhos que entrava livre pelo outro lado.

O Vasco voltou para a segunda etapa assim como terminou os primeiros 45 minutos, deixando o adversário ficar com a bola e apostando na velocidade. Porém foi do Santos a primeira boa chegada, após bela troca de passes, Felipe Jonatan invadiu a área e chutou firme, parando na excelente defesa do goleiro Fernando Miguel. Com poucas oportunidades no decorrer do segundo tempo, o Gigante da Colina administrou bem a vantagem no placar e neutralizou as investidas do Santos. A boa chance do Vasco nesta segunda etapa veio aos 49, Yago Pikachu desarmou Marinho na entrada da área e a bola sobrou para Tiago Reis livre dentro da área, o atacante na hora de finalizar foi travado pelo goleiro santista.