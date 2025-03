Vasco vence o Santos com virada emocionante na abertura do Brasileirão

Em um clássico deste domingo pelo Campeonato Brasileiro 2025, o Santos começou sua jornada com uma derrota de virada frente ao Vasco, no Estádio São Januário. Apesar de Barreal ter aberto o placar para o Santos, o clube carioca respondeu com gols de Nuno Moreira e Vegetti, garantindo a vitória por 2 a 1 para o Vasco.

Próximos desafios

O Santos voltará a campo no próximo domingo (7 de maio), quando enfrentará o Bahia na Vila Belmiro, com a partida marcada para começar às 20h30, no horário de Brasília. Enquanto isso, o Vasco direciona suas atenções para a estreia na Copa Sul-Americana, onde enfrentará o Melgar-PER nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio de la Universidad Nacional San Agustín. Em seguida, o time carioca se prepara para enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão, no próximo sábado, às 18h30, na Neo Química Arena.

O Jogo

O confronto no São Januário começou de maneira intensa, com o Vasco pressionando desde o início. Logo aos 2 minutos, Coutinho arriscou de fora da área, mas foi parado pelo goleiro Brazão. O Santos não demorou a reagir, e Gabriel Bontempo quase marcou, mas seu chute saiu pela direita do gol de Léo Jardim.

Mais tarde, aos 9 minutos, o Vasco voltou a pressionar com Vegetti, que cabeceou para fora após cruzamento de Garré. Apesar da pressão inicial, foi o Santos que saiu na frente aos 20 minutos. Depois de um passe falho de Paulinho, Tiquinho Soares aproveitou e encontrou Barreal, que concluiu com um toque sutil por cima de Léo Jardim, marcando um belo gol para o Santos.

No entanto, o Vasco não se abateu e continuou criando chances, como o chute de cavadinha de Nuno Moreira que acabou sendo bloqueado por Zé Ivaldo. O primeiro tempo terminou com o Santos desperdiçando uma oportunidade clara, quando Guilherme, a um passe de Bontempo, chutou por cima do gol.

Segundo tempo

O Vasco retomou o controle do jogo no segundo tempo e chegou ao empate logo aos 7 minutos. Lucas Piton cruzou da esquerda e Vegetti desviou de cabeça, permitindo que Nuno Moreira se antecipasse e marcasse o gol.

O Santos ainda proporcionou momentos de perigo, com Guilherme e, mais tarde, Barreal testando o goleiro Léo Jardim – que conseguiu manter o Vasco no jogo com defesas cruciais. No entanto, foi o Vasco que selou a vitória com um segundo gol de Vegetti após uma cobrança de falta executada por Payet, que encontrou Vegetti livre para cabecear, sem chances para Brazão.

Esta partida demonstrou a força do Vasco em momentos decisivos e deixou o Santos com a missão de se reorganizar para os próximos desafios no campeonato.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 1 SANTOS

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 30/03/2025

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Lucas Piton (Vasco); JP Chermont (Santos)

GOLS: Nuno Moreira, aos 7’ do 2ºT e Vegetti (Vasco); Barreal, aos 20’ do 1ºT (Santos)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maurício Lemos e Lucas Piton; Hugo Moura (Jair), Paulinho (Tchê Tchê) e Coutinho (Payet); Nuno Moreira (Loide Augusto), Garré (Adson) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt (Diego Pituca), Gabriel Bontempo (Thaciano) e Barreal (Gabriel Veron); Rollheiser (Luca Meirelles), Tiquinho Soares (Deivid Washington) e Guilherme. Técnico: Pedro Caixinha

Fonte: Esportes