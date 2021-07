Vasco vence o Sampaio Corrêa pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Vasco da Gama venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0 nesta sexta-feira (09/07), em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O autor do gol vascaíno foi o artilheiro Germán Cano. Com esse resultado, o Gigante da Colina chegou aos 16 pontos e assumiu a 5ª colocação. O próximo compromisso da equipe comandada pelo técnico Marcelo Cabo será diante do Coritiba, na próxima terça-feira (13), às 21h30, no Estádio Couto Pereira.

O JOGO

O Vasco começou a partida indo para cima da marcação e buscando abrir o placar logo cedo. No primeiro minuto, Germán Cano recuperou a bola na intermediária, abriu na direita para Léo Matos e avançou. O lateral vascaíno percebeu a infiltração do camisa 14 e achou um belíssimo passe para o argentino. O atacante vascaíno de frente para o gol, anotou seu 36º gol com a camisa vascaína: VASCO 1 a 0. Aos 18 minutos, foi a vez do Sampaio Corrêa ameaçar a meta vascaína. O lateral Luís Gustavo fez boa jogada e encheu o pé, mas acabou parando na ótima defesa do goleiro Vanderlei.

Aos 28, Zeca desceu em velocidade pela esquerda, chegou próximo a lateral da área e acionou Marquinhos Gabriel. O camisa 31 dentro da área, limpou a marcação e arriscou a finalização. A bola acabou desviando na marcação e saiu próxima a trave, escanteio para o Vasco. Na cobrança, Zeca mandou na cabeça de Léo Matos que ganhou da marcação e cabeceou firme. O lateral Zé Mário acabou tirando a bola em cima da linha. Aos 34, Germán Cano recebeu na intermediária, avançou, passou pela marcação e arriscou a finalização. A bola que tinha endereço certeiro, acabou parando na boa defesa do goleiro Mota.

O Vasco voltou para a segunda etapa com uma postura um pouco mais defensiva e buscando descer em velocidade ao ataque. A primeira chegada vascaína na segunda etapa veio aos 21 minutos, Zeca cobrou escanteio pela direita e mandou na cabeça de Romulo. O camisa 8 subiu, ganhou da marcação e cabeceou por cima da meta adversária. O Vasco voltou a incomodar aos 49 minutos, Arthur puxou um contra-ataque e acionou Riquelme pela esquerda. O lateral vascaíno, dominou, deixou a marcação no chão, passou por outro marcado e arriscou a finalização. A bola acabou saindo próxima a trave adversária, quase um golaço do camisa 45.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 0 SAMPAIO CORRÊA

Campeonato Brasileiro – 10ª rodada

Local: São Januário (RJ)

Data: Sexta-feira, 09/07/2021

Horário: 19h (Brasília)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva e Cristhian Passos Sorence

Cartões Amarelos: Ciel (Sampaio Corrêa)

Gols: Germán Cano 1’/1T

VASCO DA GAMA: Vanderlei, Léo Matos, Leandro Castan, Ernando e Zeca; Andrey, MT (Arthur Salles), Matías (Romulo) e Marquinhos Gabriel (Sarrafiore); Gabriel Pec (Figueiredo) e Germán Cano (Riquelme) – Técnico: Marcelo Cabo

SAMPAIO CORRÊA: Mota, Luís Gustavo, Paulo Sérgio, Joécio e Zé Mário (Felipinho); Mauro Silva, Ferreira (Romarinho) e Gui Campana (Daniel Costa); Pimentinha, Jefinho (Ciel) e Jean Silva – Técnico: Felipe Surian

fonte: https://vasco.com.br/vasco-vence-o-sampaio-correa-pela-10a-rodada-do-campeonato-brasileiro/