Vasco vence o Fortaleza e deixa o Z4 do Brasileirão

O Vasco conseguiu uma importante vitória sobre o Fortaleza nesta quarta-feira (18), triunfando por 1 a 0 em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o time saiu da zona de rebaixamento.

O gol da partida foi marcado por Payet aos 12 minutos do segundo tempo, seu primeiro gol com a camisa do Vasco, garantindo a vitória da equipe.

Com essa vitória, o Vasco subiu para a 16ª colocação, com 30 pontos, temporariamente afastando-se do risco de rebaixamento. O Fortaleza permaneceu na sétima posição, com 42 pontos.

Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Flamengo em um clássico no domingo (22), às 16h (horário de Brasília). O Fortaleza viajará para enfrentar o Bahia no sábado (21), às 18h30.

O Vasco começou o jogo com muita energia e criou várias oportunidades nos primeiros 30 minutos. O Fortaleza também teve suas chances e assustou por duas vezes no primeiro tempo.

No segundo tempo, após o gol do Vasco, o Fortaleza tentou atacar, mas não conseguiu criar chances claras para empatar o jogo.

