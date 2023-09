Vasco vence o Fluminense e respira na luta contra o rebaixamento no Brasileirão

O Vasco conquistou uma vitória crucial na luta contra o rebaixamento ao derrotar o Fluminense. Com o placar de 4 a 2 a seu favor, o time ganhou confiança para escapar da zona de rebaixamento. A partida ocorreu no Estádio Nilton Santos, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Vasco entrou em campo com a mentalidade de que cada jogo é uma decisão e deu uma resposta importante no Brasileirão. Embora a situação ainda seja desconfortável, a esperança foi renovada. Além disso, o time mostrou sinais de evolução, especialmente no setor ofensivo, com a atuação destacada de Vegetti.

A vitória deste sábado aumentou a esperança do Vasco na luta contra o rebaixamento e acabou com um jejum de vitórias contra o Fluminense, que durava desde 2019. O Gigante da Colina não vencia o rival havia oito clássicos, com quatro derrotas e quatro empates.

Com este resultado, o Vasco agora soma 20 pontos em 22 jogos e ocupa a 18ª colocação no Campeonato Brasileiro. O time está a cinco pontos do Goiás, primeiro time fora da zona de rebaixamento, que tem um jogo a mais em relação ao Vasco. Já o Fluminense, com 38 pontos, está em sexto lugar.

Na próxima rodada, o Vasco enfrentará o lanterna Coritiba, nesta quinta-feira, às 19h, em São Januário. Já o Fluminense receberá o Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.

O jogo começou com ambas as equipes demonstrando disposição, mas faltava emoção. As duas equipes encontraram dificuldades para criar jogadas. A primeira chance ocorreu aos 16 minutos, quando Marlon Gomes chutou de fora da área, mas a bola foi para fora, sem perigo para Fábio.

Aos 18 minutos, o Fluminense quase abriu o placar. Após cobrança rápida de escanteio, Cano escorou a bola para John Kennedy, mas ele foi bloqueado por Léo Jardim, que salvou o Vasco. O goleiro do Gigante da Colina teve mais trabalho aos 20 minutos, quando espalmou uma finalização de Cano.

O Vasco abriu o placar aos 22 minutos, quando Rossi fez uma bela jogada pela direita e cruzou para Praxedes, que cabeceou sem chances para Fábio. O clássico ficou mais acirrado a partir de então. O Fluminense precisou fazer uma substituição ainda no primeiro tempo, quando Arias se machucou e deu lugar a Lima. O Fluminense quase empatou aos 47 minutos, quando John Kennedy acertou a trave em uma bela jogada.

Aos 49 minutos, Rossi perdeu uma oportunidade de ampliar o placar. Ele ficou cara a cara com Fábio, após um lançamento de Léo Jardim, mas adiantou demais a bola e foi bloqueado por Fábio, que ficou com a posse. O primeiro tempo terminou com o Vasco vencendo por 1 a 0.

Eduardo Barros, que assumiu o comando do Fluminense no lugar do suspenso Fernando Diniz, fez uma mudança no intervalo, colocando Martinelli no lugar de Marlon. André foi recuado para a zaga. O Fluminense empatou logo aos 42 segundos do segundo tempo, com um gol de Marcelo.

No entanto, a alegria tricolor durou pouco. Aos quatro minutos, Rossi cobrou um escanteio pela direita, Vegetti ganhou no alto e recolocou o Vasco em vantagem. O Fluminense reagiu aos 10 minutos, com um gol de Lima após assistência de André.

O técnico Ramón Díaz fez suas primeiras substituições no Vasco aos 14 minutos, colocando Payet e Gabriel Pec nos lugares de Marlon Gomes e Rossi, respectivamente. O Fluminense teve uma chance de virar o jogo aos 19 minutos, quando John Kennedy foi lançado por Marcelo, driblou Maicon, mas finalizou para fora.

Aos 25 minutos, Léo Jardim salvou o Vasco ao defender um chute de Martinelli de fora da área. O Vasco aproveitou um erro do Fluminense para voltar a ficar em vantagem aos 28 minutos. André e Guga se atrapalharam, e o passe do volante se transformou em uma assistência para Gabriel Pec, que finalizou no canto e fez o terceiro gol do Vasco.

O Fluminense sentiu o impacto do gol e o Vasco aproveitou para definir o clássico. Aos 39 minutos, após um cruzamento da direita, Vegetti ajeitou para Gabriel Pec, que completou para o gol, fazendo o quarto gol do Vasco. O Fluminense teve duas chances nos acréscimos, mas não conseguiu diminuir a vantagem do Vasco. O Gigante da Colina continua acreditando em sua salvação no Campeonato Brasileiro.

