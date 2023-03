Vasco vence o Flamengo pelo Cariocão

Na tarde deste domingo (o5.03), Flamengo e Vasco se encontraram no Maracanã. Em jogo pelo Cariocão, com chances criadas para os dois lados, o Cruzmaltino saiu vencedor. O único gol da partida foi marcado por Rodríguez.

O resultado não altera a posição do Flamengo na tabela. Já classificado para a semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo mantém a liderança da primeira fase. O próximo compromisso rubro-negro é contra o Fluminense, na quarta-feira (08), no Maracanã.

O jogo

Como não poderia deixar de ser, o Clássico dos Milhões começou eletrizante. O Flamengo tomou a iniciativa de propor o jogo e encurralou o Vasco desde os primeiros lances. Logo aos dois minutos de jogo, Arrascaeta ganhou da defesa, chutou de fora da área e carimbou o pé da trave adversária.

Aos dez, o uruguaio achou Gabi entre os zagueiros com belo passe de letra. O camisa dez finalizou de dentro da área, obrigando Léo Jardim a fazer boa defesa.

O Cruzmaltino esfriou o ritmo da partida trocando passes no meio do campo, mas sem conseguir abrir espaços na defesa rubro-negra. O Mais Querido tornou a dominar as ações ofensivas ainda antes da parada técnica.

Thiago Maia, David Luiz e Everton Ribeiro arriscaram de fora da área, levando perigo à meta vascaína. O Vasco tentou escapar em contra-ataques e conseguiu acertar o travessão em uma oportunidade, mas não levou maior perigo.

A cinco minutos do intervalo, Gerson levou perigo em chute rasteiro de longa distância. No último lance do primeiro tempo, David Luiz cobrou falta da entrada da área e carimbou a barreira.

O Flamengo chegou à metade do Clássico com 62% de posse de bola e 14 finalizações. Para o segundo tempo, Vitor Pereira colocou Everton Cebolinha no lugar de Thiago Maia, que sofreu pancada.

O Vasco abriu o placar aos três do segundo tempo, em chute forte de Rodríguez de fora da área. O gol não diminuiu o ímpeto rubro-negro – muito pelo contrário.

O Flamengo aumentou a intensidade no ataque e, nos dois minutos seguintes, criou duas boas chances com Gerson e Gabi.

Aos 15, Cebolinha cobrou falta na área e a defesa vascaína quase marcou contra, mas a bola parou na trave. Vitor Pereira voltou a fazer alterações, colocando Matheuzinho e Matheus França nas vagas de Everton Ribeiro e Varela.

Com 23 minutos da segunda etapa, o árbitro assinalou pênalti para o Vasco. Pedro Raul cobrou, mas parou em Santos.

O setor norte do Maracanã inflamou com a linda defesa do camisa 1 e reacendeu o ânimo.

Matheus Gonçalves foi a campo no lugar de Vidal, deixando o time ainda mais ofensivo na busca pelo empate.

Cebolinha obrigou Léo Jardim a fazer boa defesa aos 34 em chutaço de fora da área. Aos 41, Gabi chutou rasteiro e exigiu novamente do goleiro cruzmaltino.

Fonte: Agência Esporte