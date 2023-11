Vasco vence o Cuiabá na Arena Pantanal pelo Brasileirão

O Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro pela 31ª rodada, nesta quinta-feira, Jogando na Arena Pantanal, o time carioca derrotou o Cuiabá por 2 a 0, com gols de Gabriel Pec e Orellano. A vitória quebrou um jejum de três jogos e mantém o Vasco vivo na luta contra o rebaixamento.

Com 34 pontos, o Vasco ocupa a 17ª colocação e está a apenas três pontos atrás de Santos e Bahia, que já jogaram na rodada. O Cuiabá, por sua vez, está na décima posição, com 40 pontos.

O primeiro tempo da partida foi marcado por poucas emoções, com um jogo truncado e sem muitas oportunidades. O Cuiabá buscava explorar os erros do Vasco e sair em velocidade, enquanto o time carioca tinha dificuldades para penetrar na defesa adversária.

O único lance de perigo no primeiro tempo aconteceu aos 36 minutos, quando o Cuiabá teve uma chance de marcar, mas o goleiro vascaíno fez uma bela defesa.

A segunda etapa começou mais animada, com o Cuiabá criando oportunidades de gol nos primeiros minutos. No entanto, a defesa do Vasco conseguiu se recuperar e evitar o gol.

Aos 11 minutos, o Vasco conseguiu abrir o placar com um gol de cabeça de Gabriel Pec, que aproveitou o rebote após um chute na trave. Com o gol, o time carioca recuou e passou a jogar mais defensivamente, enquanto o Cuiabá tentava o empate.

No entanto, o Vasco conseguiu segurar a pressão e, aos 53 minutos, fechou o placar com um golaço de Orellano. O argentino recebeu a bola na linha média, driblou os defensores adversários e finalizou com precisão na saída do goleiro.

O próximo desafio do Vasco será o clássico contra o líder Botafogo, na próxima segunda-feira, enquanto o Cuiabá enfrentará o Santos, outro time ameaçado pelo rebaixamento, também na segunda-feira.

