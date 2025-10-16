Vasco vence Fortaleza, sai do Z4 e afunda Leão no rebaixamento

Em uma demonstração de garra e eficiência, o Vasco da Gama conquistou uma vitória crucial de 2 a 0 sobre o Fortaleza, nesta quarta-feira, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando na Arena Castelão, o Gigante da Colina superou a expulsão precoce de Hugo Moura ainda no primeiro tempo e garantiu três pontos que o tiram da zona de rebaixamento, enquanto o Leão do Pici amarga uma situação ainda mais delicada.

Os gols vascaínos foram anotados por Rayan, na primeira etapa, e David, no segundo tempo, selando um triunfo que eleva o moral da equipe e intensifica a pressão sobre o time cearense.

Resiliência cruzmaltina e gols decisivos

O confronto começou elétrico, com o Fortaleza quase abrindo o placar logo aos dois minutos, em tentativa de Breno Lopes. O Vasco respondeu com perigo, e um cruzamento rasteiro de Goméz quase encontrou Nuno Moreira e Rayan, com a bola ainda carimbando a trave após desvio de Mancuso.

O cenário da partida mudou drasticamente aos 39 minutos, quando o volante Hugo Moura, do Vasco, recebeu cartão vermelho direto após revisão do VAR por uma falta em Guzmán. Com um jogador a menos, o time carioca parecia enfrentar um desafio ainda maior. No entanto, foi o Vasco quem soube aproveitar os espaços. Aos 48, Rayan foi lançado, invadiu a área e finalizou sem chances para o goleiro Brenno, abrindo o placar para o Cruzmaltino antes do intervalo.

No segundo tempo, o Fortaleza partiu para o ataque em busca do empate. Léo Jardim, goleiro vascaíno, foi a estrela da etapa complementar, realizando defesas espetaculares em chutes de Breno Lopes, Ávila, Kuscevic, Bareiro e Moisés, mantendo a meta invicta.

Apesar da pressão incessante do time da casa, o Vasco, fiel à sua estratégia de contra-ataques, ampliou o placar aos 36 minutos. Puma Rodríguez cruzou, Brenno deu rebote e David aproveitou para mandar a bola para as redes, garantindo o segundo gol e a tranquilidade para a equipe carioca. O Fortaleza ainda teve um lance de azar quando Puma Rodríguez tentou cortar uma bola e a mandou na própria trave. Nos minutos finais, Bareiro, do Fortaleza, foi expulso, selando o destino da partida.

Situação na tabela: Vasco respira, Fortaleza preocupa

Com esta vitória, a segunda consecutiva, o Vasco salta para a nona colocação na tabela, somando 36 pontos e se afastando consideravelmente da zona de rebaixamento. Para o Fortaleza, a situação é alarmante: a equipe permanece na 18ª posição, dentro do Z4, com apenas 24 pontos, e precisa reagir urgentemente nas próximas rodadas.

Próximos desafios

O Fortaleza buscará a reabilitação no Campeonato Brasileiro fora de casa, visitando o Cruzeiro no Mineirão, neste sábado.

Já o Vasco terá um clássico emocionante pela frente, enfrentando o Fluminense na segunda-feira, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza 0 x 2 Vasco

Competição: Campeonato Brasileiro (28ª rodada)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Cartões Amarelos:

Fortaleza: Gastón Ávila, Kuscevic, Deyverson, Brítez

Gastón Ávila, Kuscevic, Deyverson, Brítez Vasco: Robert Renan, Coutinho

Cartões Vermelhos:

Fortaleza: Bareiro, Paulo Roberto, Kuscevic

Bareiro, Paulo Roberto, Kuscevic Vasco: Hugo Moura

Arbitragem:

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa)

Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa) Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-Fifa) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

Bruno Raphael Pires (GO-Fifa) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP-VAR-Fifa)

Gols:

1° Tempo: 48′ – Rayan (Vasco)

2° Tempo: 36′ – David (Vasco)



Fortaleza:

Goleiro: Brenno

Brenno Defensores: Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila

Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila Meio-campo: Rodrigo Santos (Rossetto), Lucas Crispim, Pochettino (Yago Pikachu) e Guzmán

Rodrigo Santos (Rossetto), Lucas Crispim, Pochettino (Yago Pikachu) e Guzmán Atacantes: Breno Lopes e Lucero (Bareiro)

Breno Lopes e Lucero (Bareiro) Técnico: Martín Palermo

Vasco:

Goleiro: Léo Jardim

Léo Jardim Defensores: Tchê Tchê (Mateus Carvalho), Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Victor Luís)

Tchê Tchê (Mateus Carvalho), Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Victor Luís) Meio-campo: Hugo Moura, Barros e Coutinho (Puma Rodríguez)

Hugo Moura, Barros e Coutinho (Puma Rodríguez) Atacantes: Rayan, Nuno Moreira (Matheus França) e Andrés Gómez (David)

Rayan, Nuno Moreira (Matheus França) e Andrés Gómez (David) Técnico: Fernando Diniz

Fonte: Esportes