Vasco treina no CT Moacyr Barbosa visando duelo contra o Londrina

A participação do Vasco da Gama no primeiro turno do Campeonato Brasileiro será concluída na próxima quarta-feira (18/08). No Estádio de São Januário, às 21h30, o Almirante encara o Londrina, de olho no G4 do torneio nacional. No momento, o Gigante da Colina ocupa a 9ª colocação, com 28 pontos, dois a menos que o quarto colocado. O Premiere transmite o confronto para todo o Brasil.

Diante do Tubarão, o técnico Lisca contará com o retorno de peças importantes do elenco. Além do lateral Léo Matos e do meia Marquinhos Gabriel, que retornam de suspensão, o comandante terá Bruno Gomes também à sua disposição. O volante retornou aos treinamentos com o grupo na tarde desta segunda (16), no CT Moacyr Barbosa.

– Logicamente que estamos muito próximos de conseguir entrar no G4, mas sabemos que precisamos melhorar bastante coisa. Esse próximo confronto vai ser de suma importância para definirmos o que queremos a partir de agora. Já chegamos na metade da competição e precisamos a partir desse momento definir nossa posição, que é conquistar o título e ficar dentro do G4. Temos que fincar um pé dentro dele para não termos mais sustos – disse o lateral-direito Léo Matos, acrescentando logo na sequência.

– Penso que deixamos alguns pontos para atrás dentro de casa no início do Brasileiro. Eles estão fazendo muita falta hoje. Falo dos jogos contra Operario e Avaí. Não ficamos boas partidas. Se estivéssemos com esses pontos, estaríamos dentro do G4. Na minha avaliação, precisamos melhorar muito nossa participação fora de casa. Temos saído para jogar, conseguimos algumas vitórias até importantes, mas quando não se consegue ganhar, não se pode perder. Tínhamos o jogo controlado em algumas ocasiões e deixamos o resultado escapar. Qualquer ponto faz a diferença lá na frente – finalizou o camisa 3.

Outra novidade na atividade comandada pela comissão técnica na tarde de hoje (16) na Cidade de Deus foi Lucão. Medalha de ouro com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o goleiro fez sua primeira atividade ao lado do grupo e é uma das opções para o lugar do suspenso Vanderlei. A outra possibilidade é o também cria da base Halls, que estreou entre os profissionais diante do Remo (PA).

Ainda em processo de reabilitação junto ao Departamento de Saúde e Performance, Leandro Castan e Daniel Amorim seguem fora contra os paranaenses. O atacante Morato, por sua vez, já retornou aos treinamentos após se recuperar da Covid-19 e cumpre protocolo de retorno às atividades no CT Moacyr Barbosa.