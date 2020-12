Vasco treina durante a semana e Fernando Miguel incentiva o time

Superado nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama terá uma semana livre para trabalhar visando seu próximo desafio pela competição nacional, o clássico contra o Fluminense, no domingo (13/12), às 20h30, no Estádio de São Januário. O duelo contra o Tricolor é visto como fundamental, pois uma vitória pode fazer o Cruzmaltino voltar a somar três pontos, deixar o incômodo Z4, iniciando assim uma reação dentro da temporada.

Para uma das lideranças da equipe, porém, o goleiro Fernando Miguel, algumas coisas precisam ser feitas para que o resultado positivo seja alcançado. O camisa 1 acredita que falta ao time vascaíno encontrar equilíbrio e tomar melhores decisões dentro das partidas. O experiente jogador reconheceu a queda de rendimento e afirmou que o Gigante da Colina só conseguirá recuperar a confiança do torcedor se fizer por onde dentro das quatro linhas.

É difícil a gente vir aqui e achar uma palavra, achar um discurso, que vá convencer ou motivar alguém a acreditar na nossa equipe. Eu sempre tive comigo que é o campo que se expressa pela gente. É ele que faz o torcedor acreditar ou não, e no momento não temos conseguido demonstrar isso. Fomos uma equipe competitiva e equilibrada no primeiro tempo, talvez, mas no segundo não conseguimos competir. Não conseguimos criar situações que pretendíamos criar – declarou o camisa 1, acrescentando logo na sequência.

Também não conseguimos controlar a equipe do Grêmio defensivamente, ficamos expostos o tempo todo dentro da partida. Aceleramos o jogo nas jogadas que deveríamos tocar e tocamos nas jogadas que deveríamos acelerar. Precisamos encontrar um equilíbrio. É só encontrando esse equilíbrio que iremos conseguir mudar esse panorama, fazendo com que o nosso torcedor acredite e nossas atuações nos façam sair dessa situação – finalizou Fernando Miguel.