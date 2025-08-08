Esportes
Vasco supera CSA em São Januário e avança às quartas da Copa do Brasil
Em uma noite decisiva no caldeirão de São Januário, o Vasco da Gama garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o CSA por 3 a 1 nesta quinta-feira. Com gols de Rayan, Philippe Coutinho e Tchê Tchê, o Cruzmaltino reverteu o empate do jogo de ida e carimbou o passaporte para a próxima fase do torneio, enquanto Brayyan descontou para a equipe alagoana.
O time carioca, que já havia empatado a primeira partida, entrou em campo determinado a resolver a classificação em casa. Desde o apito inicial, o Vasco impôs seu ritmo, pressionando a saída de bola do CSA e buscando as jogadas ofensivas.
A persistência vascaína rendeu frutos aos 19 minutos do primeiro tempo. Após um cruzamento rasteiro e preciso de Lucas Piton, o jovem Rayan apareceu para mandar a bola para as redes, abrindo o placar para os donos da casa. A vantagem quase foi ampliada logo em seguida, com o mesmo Rayan lançando Nuno Moreira, que, mesmo com o gol aberto, errou a finalização. O CSA até balançou as redes com Guilherme Cachoeira, mas o lance foi prontamente anulado por impedimento.
Apesar do susto, o Vasco não perdeu o foco e continuou a ditar o ritmo da partida. Aos 30 minutos, o segundo gol vascaíno veio em uma jogada iniciada por Rayan, cujo chute de fora da área gerou rebote do goleiro Gabriel Félix, e Philippe Coutinho, atento, empurrou para o gol. Mesmo com a desvantagem no placar, o CSA encontrava dificuldades para manter a posse de bola, e o Vasco quase marcou o terceiro ainda na primeira etapa, com Jair acertando a trave aos 37 minutos. O gol de Tchê Tchê e o desconto de Brayyan selaram o placar final em 3 a 1.
Com a classificação assegurada, o Vasco agora aguarda o sorteio das quartas de final, que será realizado na próxima terça-feira, dia 12, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para conhecer seu próximo adversário na competição. Para o CSA, a derrota representa o fim de sua jornada na Copa do Brasil.
FICHA TÉCNICA
VASCO-RJ 3 X 1 CSA-AL
Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: 07/08/2025
Hora: 20h (de Brasília)
Árbitro: Raphael Claus (SP-Fifa)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Evandro de Melo Lima (SP)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR-VAR-Fifa)
Cartões amarelos: Tchê Tchê e Thiago Mendes (Vasco); Baianinho e Camacho (CSA)
GOLS: Rayan, aos 19′ do 1º T; Coutinho, aos 30′ do 1º T; Tchê Tchê, aos 45′ do 1º T (VASCO) Brayann, aos 3′ do 2º T (CSA)
VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair (Mateus Carvalho), Tchê Tchê (Thiago Mendes) e Coutinho (Garré); Rayan (Puma Rodríguez), Nuno Moreira (David) e Pablo Vegetti. Técnico: Fernando Diniz
CSA: Gabriel Félix, Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Camacho (Léo Costa), Gustavo Nicola, Silas (Baianinho) e Brayann (Luciano Naninho); Guilherme Cachoeira (Marcelinho) e Tiago Marques (Igor Bahia). Técnico: Márcio Fernandes
