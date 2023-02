Vasco goleia o Resende pelo Cariocão; vídeo dos melhores momentos

Pelo Campeonato Estadual, o Vasco venceu o Resende por 5 a 0 em São Januário.

O centroavante Pedro Raul marcou 2 vezes, de cabeça, aos 20 minutos do 1º tempo e aos 37 do 2º. Completaram o placar Lucas Piton aos 37 minutos do 1º tempo, Gabriel Pec aos 7 e Léo aos 47 do 2º tempo.

Fonte: Agência Esporte