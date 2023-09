Vasco goleia o Coritiba e agita briga contra o Z4 do Brasileirão

No reencontro com a torcida, o Vasco deu um show e goleou o Coritiba por 5 a 1 hoje (21), no São Januário, pela 24ª rodada do Brasileirão. Zé Gabriel, Rossi, Vegetti (duas vezes) e Gabriel Pec marcaram os gols do Vasco, enquanto Sebastián Gómez descontou para o Coritiba.

Com o resultado, o Vasco chega aos 23 pontos e respira um pouco mais aliviado, mas ainda segue na zona de rebaixamento da competição, ocupando a 18ª posição. A equipe está a dois pontos de distância do Bahia, primeiro clube fora do Z4, mas tem um jogo a menos.

Por outro lado, o Coritiba segue afundado na lanterna, com 14 pontos e sem vencer há seis jogos.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (1º), pela 25ª rodada do Brasileirão. O Vasco enfrentará o Santos na Vila Belmiro, enquanto o Coritiba disputará um clássico contra o Athletico no Couto Pereira.

A partida marcou a reabertura do São Januário para a torcida vascaína após 90 dias de punição. Houve muita festa nas arquibancadas, com queima de fogos, bandeirões e um mosaico em 3D escrito “Resistiremos” como forma de protesto.

O Vasco controlou as ações desde o início e logo abriu o placar com um gol de Zé Gabriel aos 8 minutos. A equipe de Ramon Díaz continuou pressionando e fez o segundo gol com uma dobradinha de Payet e Rossi. A defesa do Vasco se mostrou sólida, enquanto o Coritiba teve dificuldades para finalizar.

No segundo tempo, o Vasco manteve o ímpeto e confirmou a vitória tranquila. Com menos de 20 minutos, a equipe ampliou para 4 a 0 e deixou a torcida ainda mais empolgada. Gabriel Pec ainda marcou o quinto gol da partida.

O destaque foi Vegetti, que marcou dois gols e chegou a seis em sete partidas pelo clube desde sua chegada em agosto. O Coritiba contou com a estreia de Jesé Rodríguez, ex-Real Madrid e PSG, mas não conseguiu evitar a derrota.

Em resumo, o Vasco deu um verdadeiro show em sua volta ao São Januário, goleando o Coritiba por 5 a 1. A equipe mostrou um bom desempenho tanto no ataque quanto na defesa, garantindo uma vitória convincente.

FICHA TÉCNICA

VASCO 5 x 1 CORITIBA

Competição: 24ª rodada do Campeonato Brasileiro – Série A

Data e horário: 21 de setembro de 2023, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Gols: Zé Gabriel (aos 8 minutos do 1º tempo), Rossi (aos 33 minutos do 1º tempo), Vegetti (aos 4 e aos 17 minutos do 2º tempo), Gómez (aos 34 minutos do 2º tempo) e Gabriel Pec (aos 36 minutos do 2º tempo)

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Léo Pelé, Medel, Lucas Piton; Paulinho, Zé Gabriel (Jair), Praxedes (Marlon Gomes); Rossi (Orellano), Payet (Gabriel Pec) e Vegetti (Sebastián Ferreira). Técnico:Ramon Díaz

Coritiba: Gabriel; Hayner (Natanael), Kuscevic, Thiago Dombroski, Jamerson (Victor Luís); Samaris (Willian Farias), Fransérgio (Andrey), S. Gómez; Marcelino Moreno, Robson (Jesé Rodríguez) e Slimani. Técnico: Thiago Kosloski

