Vasco faz treino intenso para duelo contra Fortaleza

Na história de duelos entre Vasco e Fortaleza no Campeonato Brasileiro, o time de São Januário costuma sair melhor. Com mais vitórias, o Gigante da Colina se destaca vencendo 50% das partidas disputadas. Além dos três pontos conquistados inúmeras vezes, o Vasco empatou 33%. Até o momento o Gigante da Colina enfrentou o Fortaleza 12 vezes na competição, sendo seis jogos em casa e os outros fora. São 18 gols a favor, contra 10 do adversário. Se seguir esse histórico de somar pontuação, o Cruzmaltino terá tudo para subir cada vez mais na tabela.

O próximo desafio do Vasco da Gama será nesta quinta-feira (19/11), em São Januário, com transmissão em tempo real no Premiere e pré-jogo na VascoTV. O Caldeirão vai ferver com esse confronto de dois gigantes.

Vale destacar que o cenário da partida é favorável para o Gigante da Colina, pois o Fortaleza vem de uma sequência de derrotas consecutivas na competição. Por outro lado, o Vasco se reencontrou no último jogo contra o Sport, vencendo a partida por 2 a 0, com dois gols do Germán Cano. Além disso, o Gigante da Colina poderá contar com o fator casa. No Brasileirão o Vasco nunca perdeu para o Fortaleza dentro de São Januário, ou seja, seis jogos invicto. Jogando no Rio de Janeiro, o Vasco possui 67% das vitórias, 33% de jogos empatados e nenhuma derrota.

O último duelo entre os dois times no Brasileirão aconteceu em outubro de 2019, quando o Vasco da Gama foi mandante e venceu o Fortaleza com um placar de 1 a 0. O único gol da partida foi convertido por Yago Pikachu em uma cobrança de pênalti, após Leandro Castán ser empurrado dentro da área durante o escanteio. O goleiro do time adversário até pulou para a direção exata da bola, mas não conseguiu defender a bomba que o lateral direito do Vasco explodiu no fundo da rede de São Januário.