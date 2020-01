Vasco faz jogo decisivo contra a Cabofriense no Campeonato Carioca

O Botafogo apresentou mais um reforço para a temporada é o uruguaio Federico Barrandeguy. O lateral-direito inspira-se um conterrâneo para trilhar uma carreira de sucesso no Glorioso.

“Sou consciente que tiveram vários uruguaios que passaram no Botafogo e foram muito bem. Tem o exemplo claro de Loco Abreu, que é muito querido aqui no Botafogo. Pode se ver imagens deles na sede e aqui no estádio. É legal que um uruguaio seja muito querido no clube. Isso nos faz sonhar também”, explicou o novo jogador botafoguense.

O uruguaio é a décima-primeira contratação da equipe carioca para 2020. A equipe comandada por Alberto Valentim enfrenta hoje à noite (30), às 19h15, o Resende no Estádio Nilton Santos. O alvinegro está em quarto lugar no grupo A e precisa vencer para seguir sonhando com as semifinais da Taça Guanabara.