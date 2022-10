Vasco empata com o Sport em 1 x 1 e jogo é encerrado após invasão a campo

Na tarde deste domingo (16.10), na Ilha do Retiro, no principal duelo da 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Sport e Vasco empataram pelo placar de 1 a 1. Após o duelo, torcedores rubro-negros invadiram o gramado e uma grande confusão manchou o espetáculo.

Com o resultado, as equipes seguem separadas por três pontos na tabela de classificação. O Leão segue na 5ª colocação, com 53 pontos, enquanto o Gigante da Colina ocupa a 4ª, com 56.

A primeira etapa seguiu o roteiro previsto para um dos jogos mais aguardados da reta final da Série B. Com muito equilíbrio nas ações, os rivais trocaram poder de fogo no gramado, travaram duelo interessante em parte tática, mas não saíram do placar zerado ao fim dos primeiros 45 minutos.

No segundo tempo, a Ilha do Retiro inflamou com todo o apoio dos torcedores rubro-negros e o Sport abriu o placar. Aos 19 minutos, Vagner Love recebeu na área, bateu forte, Thiago Rodrigues fez grande defesa, mas Labandeira apareceu na pequena área para completar e estufar a rede.

Já na reta final, partindo para a pressão, o Vasco teve um pênalti ao seu favor. Após sobra na área, Alex Teixeira foi derrubado pelo goleiro Saulo e, minutos depois, o pênalti foi marcado após revisão recomendada pelo VAR. Na casa dos 49 minutos, Raniel bateu firme no canto direito e empatou o jogo.

Confusão

Segundo depois do gol de empate do Vasco, torcedores do Sport invadiram o gramado da Ilha do Retiro e chegaram a agredir profissionais presentes. O elenco do Vasco, por sua vez, desceu para o vestiário buscando por um local seguro em meio ao caos e decidiu que não voltaria, alegando falta de segurança para o prosseguimento do jogo.

O motivo da confusão teria sido a comemoração de Raniel, que, logo após balançar a rede aos 49 minutos do segundo tempo, partiu em direção aos torcedores do Sport, que ocupavam o setor atrás da meta defendida pelo goleiro Saulo. Quando o período de paralisação beirava os 50 minutos, Raphael Claus optou por encerrar a partida.

Próximos jogos

O Sport volta a campo na próxima sexta-feira (21), para a difícil missão diante do Londrina, fora de casa, às 21h30. O Vasco se concentra visando mais um confronto direto nesta reta final e irá receber o Criciúma, no dia seguinte, às 16h30, em São Januário.

Ficha técnica

Sport 1 x 1 Vasco

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

Data e hora: domingo (16/10), às 16h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon (Fifa) e Evandro de Melo Lima (ambos de SP)

Gols: Labandeira 19’/2ºT (Sport) / Raniel 49’/2ºT (Vasco)

Cartões amarelos: Gustavo Coutinho e Ronaldo (Sport)

Sport: Saulo; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino (Chico) e Sander; Ronaldo (William Oliveira), Fabinho e Luciano Juba (Denner); Labandeira (Giovanni), Vagner Love e Gustavo Coutinho (Wanderson). Técnico: Claudinei Oliveira.

Vasco: Thiago Rodrigues; Miranda (Alex Teixeira), Danilo Boza, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara (Palacios), Andrey Santos, Nenê (Raniel) e Marlon Gomes (Gabriel Pec); Eguinaldo (Erick) e Figueiredo. Técnico: Jorginho.

Fonte: Agência Esporte