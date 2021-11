Vasco empata com o Remo pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Vasco da Gama ficou no empate em 2 a 2 com o Remo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols vascaínos foram anotados por Léo Matos e Matías. Com esse resultado, o Gigante da Colina chegou aos 49 pontos e está na 9ª posição. O próximo compromisso da equipe será diante do Londrina no próximo domingo (28/11), às 16h, no Estádio do Café.

O JOGO

A partida começou movimentada em São Januário. A primeira investida vascaína veio aos 11 minutos, Matias lançou Nenê pela esquerda e o camisa 77 avançou. O meia vascaíno levantou a cabeça e cruzou na medida para German Cano. O artilheiro vascaíno pegou de primeira e a bola acabou subindo e saiu pela linha de fundo. Aos 22, Nenê avançou pelo meio e soltou na esquerda para German Cano. O camisa dominou, limpou a marcação e devolveu para Nenê. A bola acabou indo nas costas do meia vascaíno e a defesa adversária recuperou a posse.

Aos 28, MT recuperou a bola na intermediária, avançou e arriscou a finalização antes de entrar na área. A bola acabou saindo próxima a trave adversária e se perdeu pela linha de fundo. Aos 30, Vitor Andrade avançou pela direita e cruzou rasteiro para Neto Pessoa, que livre de marcão abriu o placar para o Remo: 1 a 0. Aos 37, o meia Lucas Siqueira acertou um belo chute na entrada da área e ampliou para o adversário: 2 a 0. Aos 40, Nenê recebeu pela direita e cruzou fechado na direção da pequena área. German Cano chegou cabeceando, a bola pegou na defesa adversária e saiu raspando a trave, em escanteio. Na cobrança, Nenê mandou na cabeça de Léo Matos que subiu mais que a marcação e diminuiu o placar: 2 a 1.

O Vasco voltou para a segunda etapa buscando reverter a vantagem no placar. A primeira investida vascaína veio aos 22 minutos, Daniel Amorim pegou a sobra na entrada da área e finalizou firme por cima da meta. Aos 36, Matias recebeu com liberdade na entrada da área e bateu de canhota cruzado. O goleiro adversário chegou a encostar na bola mas não evitou o gol de empate vascaíno: 2 a 2. Aos 43, German Cano recebeu pela direita, cortou para o meio e acionou Nenê. O meia vascaíno chegou batendo de primeira e mandou por cima da meta adversária.

Aos 44, Nenê avançou pela esquerda e cruzou na medida para Daniel Amorim. O camisa 17 vascaíno ganhou da marcação e conseguiu cabecear. A bola acabou saindo próxima a trave adversária. Aos 46, Nenê cobrou escanteio pela direita e Caio Lopes ficou com a sobra. O camisa 16 de frente para o gol, acabou parando na defesa do goleiro Vinícius. No minuto seguinte, Nenê avanço novamente pela direita e cruzou rasteiro para Daniel Amorim. O camisa 17 chegou dividindo com o goleiro e a bola acabou saindo pela linha de fundo.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 2 REMO

Campeonato Brasileiro – 37ª rodada

Local: São Januário (RJ)

Data: Sexta-feira, 19/11/2021

Horário: 19h (Brasília)

Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Assistentes: Lucas Costa Modesto (DF) e Lehi Sousa Silva (DF)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões Amarelos: Léo Matos e Riquelme (Vasco) / Victor Andrade (Remo)

Cartão Vermelho: Victor Andrade (Remo)

Gols: Neto Pessoa 30’/1T; Lucas Siqueira 37’/1T; Léo Matos 40’/1T; Matías 36’/2T

VASCO DA GAMA: Lucão, Léo Matos, Leandro Castan, Ricardo Graça e Riquelme (Daniel Amorim); Matías, Romulo (Caio Lopes), MT (Gabriel Pec) e Nenê; Morato (Jhon Sanchez) e German Cano – Técnico: Fabio Cortez

REMO: Vinícius, Thiago Ennes, Romércio, Kevem e Igor Fernandes; Anderson, Lucas Siqueira e Erick Flores (Rafinha); Matheus Oliveira (Jefferson), Neto Pessoa (Renan Gorne) (Lucas Tocantins) e Victor Andrade – Técnico: Eduardo Baptista

