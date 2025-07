Vasco empata com Inter e sai da zona de rebaixamento do Brasileirão

Em um confronto cheio de reviravoltas no Beira-Rio, o Vasco da Gama conseguiu um importante empate em 1 a 1 com o Internacional, na noite deste domingo (27.07), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi crucial para o Gigante da Colina, que, com o ponto conquistado, chegou aos 15 pontos e subiu para a 16ª posição, deixando momentaneamente a incômoda zona de rebaixamento. O Internacional, por sua vez, alcançou os 21 pontos e ocupa agora o 11º lugar na tabela.

O Jogo

Desde os minutos iniciais, o Vasco demonstrou uma postura ofensiva, buscando a posse de bola e pressionando a equipe colorada em seus domínios. A insistência quase rendeu frutos antes dos 10 minutos, com Vegetti desperdiçando uma clara oportunidade de cabeça. Pouco depois, Paulo Henrique finalizou com perigo, obrigando o goleiro Rochet a fazer uma boa defesa. Aos 25, Vegetti tentou novamente, mas a bola passou por cima do gol.

A persistência vascaína foi recompensada aos 29 minutos. Em um rápido contra-ataque, David recuperou a bola no campo de defesa, avançou e fez um passe preciso para Rayan. O jovem atacante invadiu a área e finalizou com precisão, entre as pernas do goleiro, abrindo o placar para o Vasco. Curiosamente, este não foi o primeiro gol de Rayan contra o Internacional; ele já havia balançado as redes coloradas em 2023, também fora de casa.

Após sofrer o gol, o Internacional reagiu e impôs seu ritmo. A equipe gaúcha esteve perto do empate em duas ocasiões, com Clayton Sampaio e Alan Patrick acertando a trave. Léo Jardim, goleiro vascaíno, também teve que trabalhar, defendendo uma cabeçada perigosa de Borré. Antes do intervalo, David ainda teve uma chance de ampliar para o Vasco, mas Rochet defendeu. O placar de 1 a 0 se manteve até o fim da primeira etapa.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Internacional aumentou a intensidade da pressão, forçando o Vasco a recuar e se concentrar na defesa. Aos sete minutos, Maurício Lemos foi providencial ao salvar uma finalização do Inter em cima da linha, evitando o empate. Pouco depois, Carbonero acertou o travessão, mantendo a aflição da torcida vascaína.

O Vasco teve uma rara chance de respirar e ampliar aos 26 minutos. Em um rápido contragolpe, Rayan passou para Nuno Moreira, que rolou para Vegetti finalizar com o gol aberto. No entanto, a alegria durou pouco: o lance foi anulado por impedimento, confirmado após revisão do VAR.

A reta final da partida foi dramática para o Vasco. Aos 40 minutos, o goleiro Léo Jardim foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por retardar o reinício do jogo. Com um jogador a menos, o Gigante da Colina teve que se reorganizar rapidamente, com a entrada do goleiro Phillipe para os minutos finais.

Com a superioridade numérica, o Internacional intensificou a pressão e buscou o empate até o último instante. Aos 45 minutos, após uma sequência de cruzamentos e rebotes na área vascaína, a bola sobrou para Carbonero, que finalizou de primeira e decretou o empate em 1 a 1, frustrando a torcida cruzmaltina que já celebrava a vitória.

Próximos compromissos

Ambas as equipes terão uma semana movimentada. O Vasco volta a campo nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), para enfrentar o CSA no Estádio Rei Pelé, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Pela 18ª rodada do Brasileirão, o cruzmaltino joga neste sábado, às 18h30, contra o Mirassol, no Campos Maia.

Já o Internacional recebe o Fluminense nesta quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio, também pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, o Colorado encara o São Paulo em casa neste domingo, às 20h30.

FICHA TÉCNICA | INTERNACIONAL 1 X 1 VASCO

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 27/07/2025

Hora: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP-Fifa)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP-Fifa) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR-Fifa)

Cartões amarelos: Clayton Sampaio (INT) / Paulo Henrique, Léo Jardim e Thiago Mendes (VAS)

Cartão vermelho: Léo Jardim (VAS)

GOLS: Rayan (VAS) aos 29 minutos do 1° tempo / Carbonero (INT) ao 45 do 2° tempo

INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Bernabéi; Thiago Maia, Bruno Henrique (Bruno Tabata), Alan Patrick (Vitinho) e Gustavo Prado (Carbonero); Wesley (Raykkonen) e Borré. Técnico: Roger Machado

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, Lucas Freitas e Lucas Piton (Victor Luis); Hugo Moura, Tchê Tchê (Luiz Gustavo), Nuno Moreira (Daniel Fuzato) e Rayan (Garré); Vegetti e David (Thiago Mendes). Técnico: Fernando Diniz