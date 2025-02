Vasco elimina o Botafogo e garante vaga na semifinal do Carioca

Em um clássico emocionante disputado em São Januário, o Vasco da Gama superou o Botafogo por 1 a 0, garantindo a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Com a vitória, os cruzmaltinos chegaram aos 17 pontos e avançaram na competição, enquanto os alvinegros, com 13 pontos, deram adeus ao Estadual.

Vegetti Marca de pênalti e decide o clássico

O gol da vitória vascaína foi marcado por Vegetti, de pênalti, no primeiro tempo. O atacante argentino mostrou mais uma vez seu faro de gol e garantiu a alegria da torcida cruzmaltina em São Januário.

O jogo

O Botafogo começou a partida com maior posse de bola, mas o Vasco foi mais objetivo e abriu o placar aos 17 minutos, com Vegetti convertendo pênalti. O lance foi originado após a bola tocar no braço de Cuiabano dentro da área.

O Botafogo tentou reagir e criou boas chances com Igor Jesus, mas o goleiro Léo Jardim estava atento e fez grandes defesas. O Vasco também teve oportunidades de ampliar o placar com Tchê Tchê e Coutinho, mas o jogo foi para o intervalo com a vantagem mínima para os donos da casa.

No segundo tempo, o Vasco voltou a assustar com Lucas Freitas, em uma cabeçada que exigiu grande defesa de John. Vegetti também teve a chance de ampliar, mas parou novamente no goleiro alvinegro. O Botafogo tentou pressionar nos minutos finais, mas não conseguiu furar a defesa vascaína, que segurou a vitória até o apito final.

Semifinal à vista

Com a vitória, o Vasco garantiu a quarta colocação na Taça Guanabara, com 17 pontos, ficando atrás do Fluminense nos critérios de desempate. Na semifinal do Campeonato Carioca, os cruzmaltinos terão pela frente o Flamengo, em um clássico que promete fortes emoções.

Botafogo dá adeus ao Carioca

O Botafogo, por sua vez, se despediu do Campeonato Carioca sem conseguir a classificação para a semifinal. A equipe alvinegra agora se prepara para a disputa de outras competições ao longo da temporada.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 0 BOTAFOGO

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 23/02/2025

Horário: 18h30(de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Thiago Corrêa Farinha (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

VAR: Grazianni Maciel Rocha

Cartões amarelos: João Victor, Paulinho, Payet e Coutinho (Vasco); Cuiabano e Newton (Botafogo)

GOL: Vegetti, aos 17’do 1º T (VASCO)

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Jair), Lukas Zuccarello (Paulinho) e Philippe Coutinho (Payet); Rayan (Puma Rodríguez) e Pablo Vegetti. Técnico: Fábio Carille

BOTAFOGO: John, Vitinho (Mateo Ponte), Newton, Jair e Cuiabano; Gregore (Jeffinho), Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Matheus Martins (Kayke), Rwan Cruz (Yarlen) e Igor Jesus. Técnico: Cláudio Caçapa

Fonte: Esportes