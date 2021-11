Vasco é superado pelo Londrina e encerra a participação no Campeonato Brasileiro serie B 2021

Jogando no Estádio do Café, o Vasco da Gama foi superado pelo Londrina por 3 a 0 pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o Cruzmaltino encerrou a competição com 49 pontos e na 10ª colocação. O próximo compromisso da equipe só acontecerá em 2022, pelo Campeonato Carioca. O adversário da estreia será o Volta Redonda.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 3 X 0 VASCO

Campeonato Brasileiro – 38ª rodada

Local: Estádio do Café (PR)

Data: Domingo, 28/11/2021

Horário: 16h (Brasília)

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Mauro Cezar Evangelista de Sousa (PI)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Cartões Amarelos: Léo Matos (Vasco) / Saimon e João Paulo (Londrina)

Gols: Ricardo Graça 17’/1T (contra); Zeca 22’/1T; Caprini 1’/2T

VASCO DA GAMA: Lucão, Léo Matos, Leandro Castan, Ricardo Graça e MT (João Pedro); Bruno Gomes (Andrey Santos), Caio Lopes (Juninho) e Nenê; Jhon Sanchez (Figueiredo), Gabriel Pec (Laranjeira) e German Cano – Técnico: Fabio Cortez

LONDRINA: César, Córdoba, Saimon, Augusto e Eltinho; João Paulo (Jean Henrique), Jhonny Lucas (Bidía), Gegê (Celsinho) e Mossoró (Marcelinho); Caprini e Zeca (Roberto) – Técnico: Márcio Fernandes

fonte: https://vasco.com.br/vasco-e-superado-pelo-londrina-e-encerra-a-participacao-no-campeonato-brasileiro-2021/