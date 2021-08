Vasco é superado pelo Botafogo no Nilton Santos

O Vasco foi superado por 2 a 0 pelo Botafogo na noite deste sábado (31/7), no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Gigante da Colina será diante do São Paulo, na quarta-feira (4/8), às 21h30, em São Januário, pela Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, a equipe volta a campo no sábado (7/8), às 19h30, no Barradão.

O JOGO

A partida começou ruim para o Vasco. Logo no segundo minuto de jogo, o adversário abriu o placar: 1 a 0. A resposta veio aos 6, em um ataque pela esquerda. MT cruzou para Cano, que cabeceou por cima. Aos 9, Léo Matos fez boa jogada pela direita e tentou o passe para Cano, mas a defesa afastou. Quatro minutos depois, Morato buscou o camisa 14 na área, mas a bola pegou na mão após o domínio.

Aos 23 em jogada ensaiada, Andrey cobrou rasteiro para Cano, que pegou mal na bola e mandou pra fora. Melhor no jogo, o Cruzmaltino chegou novamente pela direita aos 29. Morato foi ao fundo pela direita e cruzou forte para Cano, que pegou de primeira e quase marcou o gol de empate. A última boa chegada do Vasco no primeiro tempo foi aos 37. Bruno Gomes recebeu com espaço e tentou o chute de longa distância, mandando perto do gol.

O Vasco tinha mais posse de bola, mas não conseguia transformar em chances de gol. Aos 9, MT tabelou com Morato e caiu ana área após dividida. Aos 14, Morato tentou o passe para Léo Jabá na área, mas o camisa 7 não conseguiu alcançar a bola. Aos 19, Morato fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro. O goleiro defendeu com o pé e a zaga afastou antes de Léo Jabá chegar para concluir. Dois minutos depois, Marquinhos Gabriel tabelou com Jabá pela esquerda e cruzou para Cano, que tentou de letra, mas não conseguiu dar direção.

Aos 28, Léo Matos cruzou para Figueiredo, que desviou de cabeça e conseguiu um escanteio. Aos 35, Cano deu lindo passe para Sarrafiore, que bateu forte e obrigou o goleiro a fazer ótima defesa. Aos 41, Figueiredo sofreu falta na entrada da área, que Pec cobrou na barreira. No contra-ataque, o adversário ampliou: 2 a 0.

