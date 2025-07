Vasco e Grêmio empatam em duelo intenso e miram a Sul-Americana

Em um confronto digno de emoções à flor da pele, Vasco da Gama e Grêmio empataram em 1 a 1 na tarde deste sábado (19.07), em São Januário, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, marcado por reviravoltas e lances cruciais, viu Lucas Freitas balançar as redes para o Cruzmaltino, antes de Gustavo Martins assegurar o ponto para o tricolor gaúcho, mantendo a paridade no placar e a distância entre as equipes na tabela.

O resultado, embora movimentado, não provoca grandes mudanças na classificação. O Vasco segue na delicada 14ª posição, agora com 14 pontos, perigosamente perto da zona de rebaixamento. O Grêmio, por sua vez, mantém a 12ª colocação, somando 17 pontos e buscando se consolidar longe do pelotão de baixo. Contudo, o olhar de ambos os gigantes do futebol brasileiro já se volta para os desafios internacionais da próxima semana, com a volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. O Vasco tem um compromisso crucial em casa contra o Independiente del Valle na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), enquanto o Grêmio viaja para enfrentar o Alianza Lima na quarta, no mesmo horário.

O Jogo

O primeiro tempo iniciou com um estudo tático evidente. O Vasco tentava ditar o ritmo com a posse de bola, mas encontrava um Grêmio bem postado, que apostava na velocidade de seus atacantes e em bolas longas. Léo Jardim, o goleiro vascaíno, foi o protagonista inicial, realizando defesas espetaculares em cabeçadas de Braithwaite e chutes de Cristian Olivera, mantendo a igualdade no marcador e garantindo a segurança de sua meta.

À medida que a etapa inicial avançava, o Cruzmaltino cresceu. Hugo Moura chegou a celebrar um gol, mas a alegria foi contida pelo bandeirinha, que assinalou impedimento de Vegetti na origem da jogada. Já nos acréscimos, o “Pirata” Vegetti esteve perto de abrir o placar, finalizando com perigo e vendo a bola caprichosamente explodir na trave de Tiago Volpi, que se mostrava um obstáculo intransponível.

A volta para o segundo tempo viu um Vasco ainda mais intenso. Logo aos 5 minutos, Vegetti, em boa trama, quase conseguiu finalizar com liberdade na área. A pressão vascaína era constante, com cruzamentos perigosos rondando a área gremista, que se defendia com bravura. Aos 21 minutos, de tanto insistir, a muralha gremista ruiu: Pablo Vegetti, o faro de gol cruzmaltino, subiu mais alto que a zaga e testou firme para o fundo das redes, fazendo São Januário explodir em festa.

Entretanto, a vantagem vascaína durou pouco. Aos 34 minutos, em um cruzamento despretensioso de Pavón, a bola atravessou toda a área até encontrar Gustavo Martins. O lateral gremista, completamente livre de marcação, cabeceou com precisão para deixar tudo igual, em um lance que pegou a defesa vascaína desprevenida e trouxe um banho de água fria à euforia local.

O gol de empate injetou drama nos minutos finais da partida. O Grêmio por pouco não virou aos 36, quando André Henrique acertou o travessão de Léo Jardim em um rápido contra-ataque. A resposta do Vasco veio novamente pelos pés de Vegetti, que teve duas chances claras de cabeça, mas encontrou um inspirado Tiago Volpi, que garantiu o valioso ponto para o Tricolor Gaúcho, selando o empate em uma noite de muita luta em São Januário.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 1 GRÊMIO

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 19/07/2025

Competição: Campeonato Brasileiro – 15ª Rodada. Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

Gols: Vegetti (VAS, aos 21’/2ºT); Gustavo Martins (GRE, aos 34’/2ºT)

Amarelos: Paulo Henrique e João Victor (VAS) e Alex Santana, Edenilson e Cristian Oliveira (GRE)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor (Loide Augusto), Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan e Nuno Moreira; David (Mateus Carvalho) e Vegetti.

Técnico: Fernando Diniz.

GRÊMIO: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Alex Santana (Cristaldo); Alysson (Riquelme), Edenilson (Villasanti) e Cristian Olivera (Pavon); Braithwaite (André).

Técnico: Mano Menezes

Fonte: Esportes