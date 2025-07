Vasco é goleado pelo Del Valle e classificação na Sul-Americana fica complicada

O Club de Regatas Vasco da Gama teve uma noite para esquecer no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, ao ser goleado por 4 a 0 pelo Independiente Del Valle, nesta terça-feira (15), no jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. O resultado deixa o Cruzmaltino em situação extremamente delicada para o confronto de volta.

A partida, que começou com uma postura ofensiva do Vasco e até uma boa chance com Rayan nos minutos iniciais, tomou um rumo desfavorável logo aos dez minutos. O lateral Lucas Piton recebeu um cartão vermelho direto após uma falta dura em Guaguá, deixando a equipe carioca com um jogador a menos e alterando drasticamente o panorama do jogo.

Com a vantagem numérica, o Independiente Del Valle passou a dominar as ações. Após insistir e acertar o travessão, os donos da casa abriram o placar nos acréscimos do primeiro tempo, com Carabajal, aproveitando um rebote de Léo Jardim.

A situação do Vasco piorou consideravelmente na etapa final. Logo aos três minutos do segundo tempo, Mercado ampliou para o Del Valle. Pouco depois, aos cinco, Spinelli marcou o terceiro gol equatoriano, explorando a fragilidade defensiva do time carioca. O Del Valle continuou controlando o jogo e, aos 36 minutos, Mercado marcou novamente, sacramentando a goleada de 4 a 0. Nos minutos finais, o goleiro Léo Jardim ainda defendeu um pênalti cobrado por Cazares, evitando um placar ainda mais elástico.

Com a pesada desvantagem, o Vasco precisará de um feito histórico em São Januário para avançar na competição. O jogo de volta está marcado para a próxima terça-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA

INDEPENDIENTE DEL VALLE 4 X 0 VASCO

Local: Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito (Equador)

Data: 15/07/2025

Horário: 21h30 (Brasília)

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesús Sánchez (PER)

VAR: Joel Alarcon (PER)

Cartões amarelos: Alcivar e Briones (Independiente del Valle); Hugo Moura e Léo Jardim (Vasco)

Cartões vermelhos: Lucas Pitón (Vasco)

GOLS: Carabajal, aos 47′ do 1º T; Mercado, aos 3′ e 36′ do 2º T; Spinelli, aos 5′ do 2º T ( INDEPENDIENTE DEL VALLE)

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Villar, Fernandez, Carabajal, Schunke e Cortez (Loor); Alcivar (Mendes), Mercado e Guagua (Cazares); Ronald Briones (Rodríguez), Ibarra (Pata) e Spinelli. Técnico: Javier Rabanal

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura e Tchê Tchê (Garré); Nuno Moreira (Maurício Lemos), Rayan (David), GB (Victor Luís) e Vegetti (Paulinho). Técnico: Fernando Diniz

