Vasco e ABC-RN vira jogo chave para Abel Braga

Foram apenas 10 jogos à frente do Vasco, mas Abel Braga vive um momento de pressão no cargo de treinador. O técnico acumula três vitórias, três derrotas e quatro empates. Além das estatísticas, o que tira a torcida vascaína do sério são as apresentações do time dentro de campo. Após o empate em 1 a 1 com o Resende na estreia da Taça Rio, a equipe carioca foca as energias na Copa do Brasil. O adversário é o ABC-RN e o jogo no Maracanã pode definir o destino do experiente técnico no Gigante da Colina.

“Agora vamos fazer o jogo do ano, temos que passar de fase na próxima quinta (5). Vamos entrar com todo respeito ao ABC, mas para fazer um jogo digno da presença do torcedor, que com certeza vai encher o Maracanã. Uma maneira de homenagear o sócio torcedor do clube. E temos que passar convencendo, que é o mais importante”, analisou Abel em entrevista coletiva no último domingo.

Na segunda fase da Copa do Brasil, os times se enfrentam em partida única. Em caso de empate, a vaga será decidida nas penalidades máximas. O último reforço contratado em São Januário, o argentino Martín Benítez, não deve estrear contra o ABC. O meia-atacante ainda não está regularizado e o departamento médico ainda pretende reforçar a parte física do atleta antes de liberá-lo totalmente para os treinos com o elenco cruzmaltino.