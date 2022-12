Varizes em peles negras: existem cuidados especiais?

FreePik Varizes em pele negra têm tratamento que não deixa manchas

Muito se fala em skincare da pele negra, mas quando os tratamentos se estendem ao corpo, será que existem cuidados especiais? Sabe-se que as varizes afetam 38% da população, sendo 45% mulheres, segundo dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV). Com a proximidade do verão, elas são uma pedra no sapato para os dias mais quentes, onde queremos usar biquíni, shorts e vestidos.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

A pergunta que fica é: a pele negra também sofre com o problema? Para o angiologista Thiago Rocha, a resposta é sim. “Ela tem as mesmas chances de ter varizes do que uma pele branca. Porém, algumas vezes, a veia pode estar menos destacada, devido à tonalidade ser próxima”, explica o especialista em cirurgia vascular.

Quando as varizes atingem um estágio avançado podem gerar mudanças na coloração da pele, tornando a região mais escura nas áreas afetadas. As próprias veias também apresentam um escurecimento, principalmente quando há deformação intensa, em que elas ficam aparentes e saltadas.

O ponto em questão diz respeito ao tratamento. Ultimamente, com a tecnologia avançada, as peles negras não correm mais risco de ficarem manchadas após o procedimento.

“No passado utilizávamos um tipo de laser em que poderia interferir na taxa de absorção da melanina”, afirma o especialista ao indicar, hoje, o Nd-Yag, que tem sua afinidade maior à hemoglobina (a cor do sangue) e não a cor da pele. “Hoje evitamos os tratamentos que eram mais usados, principalmente a luz pulsada, que não combina com a tonalidade mais escura de pele”, pontua.

Vale ressaltar que, ainda assim, o tratamento atual pode deixar algumas manchas passageiras na pele. “Essas, geralmente, somem no período de seis meses a um ano, assim como em qualquer procedimento de veias”, afirma Dr. Rocha, que complementa sinalizando a necessidade de manter os cuidados após a realização do laser, que podem envolver o uso de medicamentos, prática de atividade física, pomadas e repouso dos membros inferiores elevados, por exemplo.

Acompanhe também perfil geral do Portal iG no Telegram !

E a boa notícia é que ele pode ser feito no verão, sem muitas restrições. “Em três dias já autorizamos tomar sol normalmente”, finaliza.

Fonte: IG Mulher