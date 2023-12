FreePik Varizes: é coisa de mulher velha? Conheça os mitos e verdades sobre a condição

Você já deve ter ouvido falar por aí que musculação dá varizes, ou que só mulheres mais velhas sofrem do problema. As veias aumentadas e sinuosas marcando as pernas ainda geram muitas dúvidas e são envoltas em numerosos mitos. As varizes acometem 38% da população brasileira de acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), sendo mais prevalente em mulheres, atingindo 50% delas no Brasil.

Conforme explica o cirurgião vascular e endovascular Gustavo Franklin , diretor do complexo clínico de tratamento avançado para beleza das pernas que leva seu nome em BH (MG), o problema incomoda ainda mais no calor, e nesse período de virada de ano, quando tende a aumentar a exposição do corpo para o lazer em praias ou piscinas, “o aumento da procura por tratamento é considerável. Quem tem varizes costuma lembrar delas nessa época”. Gustavo Franklin fala dos principais mitos e verdades que envolvem a condição, confira!

Quem tem varizes não pode fazer reposição hormonal – Mito . Eu não contraindico a reposição hormonal em quem tem varizes, quando bem indicada e acompanhada por profissional qualificado. O ser humano é complexo e é preciso colocar na balança os ganhos para a qualidade de vida de forma geral. É preciso atenção nos casos de histórico de trombose ou doença oncológica, por exemplo. Tirando casos específicos, de forma geral, se vai ter melhora na qualidade de vida, está fazendo bem, não avalio como contraindicado para quem tem varizes, mas é muito importante procurar um bom angiologista e/ou cirurgião vascular para fazer o tratamento em paralelo para manter as varizes sob controle.

Musculação dá varizes – mito . Inclusive o fortalecimento da musculatura das pernas, principalmente das panturrilhas, é muito importante para ajudar o sistema vascular a funcionar corretamente e evitar o problema. Caso a pessoa tenha varizes, é importante buscar orientação do angiologista e/ou cirurgião vascular para orientações específicas para a rotina de exercícios.

Tratar varizes é coisa de mulher velha – Mito . Muita gente ainda vê como pejorativo, sentem vergonha de falar que está tratando as varizes por achar que é coisa de mulher velha, e não é. Pode-se iniciar o tratamento logo após o início da fase hormonal e tratar ao longo da vida, isso trará melhores resultados.

Tratar varizes necessariamente causa manchas – Mito . As varizes estão em íntimo contato com a pele, e qualquer tratamento de pele apresenta risco de manchas, mas isso não é regra. Aplicando técnicas corretas e bem indicadas, esse risco diminui muito. Por isso, é tão importante saber escolher um profissional devidamente qualificado para tratar, angiologista e/ou cirurgião vascular.

As melhores tecnologias para tratar estão fora do Brasil – Mito . Pelo contrário. No âmbito estético, o Brasil está muito mais avançado em relação a outros países. Por ser um país tropical, em que o corpo fica mais à mostra, a mulher tende a se preocupar bastante com a aparência, assim, com a alta demanda, os bons profissionais e tecnologias conseguem se aprimorar com maior velocidade e assertividade;

Exercitar as pernas causa varizes – Mito . A qualidade muscular dos membros inferiores é essencial para evitar e tratar as varizes, pois a musculatura vai ajudar a bombear o sangue das pernas de volta para o coração. Assim, membros inferiores enfraquecidos favorecem o aparecimento do problema. Exercite suas pernas, especialmente a musculatura da panturrilha e, caso já tenha varizes, procure o médico angiologista e/ou cirurgião vascular para orientações específicas;

Este é apenas um problema estético – Mito . Conquistar a autoestima pode ser uma virada de chave para mudança de hábitos na vida da pessoa e isso é muito comum percebermos após o tratamento. Tenho paciente que começou a correr, fazer musculação, depois do tratamento, uma coisa leva à outra. Autocuidado e longevidade andam juntos, porque quem cuida bem do corpo e cuida bem da saude vive mais. Assim, a preocupação estética por si só é válida, porém, o problema vai além. A insuficiência venosa causa sintomas como sensação de peso nas pernas, inchaço, alterações da coloração e podem evoluir para problemas mais graves como úlceras venosas e trombose venosa profunda

É preciso internação hospitalar para tratar – Mito . Atualmente, com as novas tecnologias, muitas clínicas especializadas conseguem resolver o problema sem precisar de internação. É necessário verificar se o profissional é devidamente qualificado, ou seja, angiologista e/ou cirurgião vascular.

Qualquer pessoa, independente do gênero, pode ter varizes – Verdade . São mais frequentes em mulheres, mas os homens também podem desenvolver e os fatores de risco como predisposição genética e idade afetam ambos os sexos.

Exercícios físicos podem aliviar os sintomas das varizes – Verdade . Movimentar o corpo é essencial para o bom funcionamento do sistema circulatório. Priorizar exercícios de baixo impacto e buscar orientação profissional.

