Várias apreensões durante o final semana realizadas pelo Sexto Batalhão

O fim de semana dos policiais militares do 6° BPM finalizou com resultados positivos no que tange às apreensões de drogas e armas de fogo na Serra.

No domingo, realizando o patrulhamento na avenida do bairro Porto Canoa, próximo à pracinha, os policiais notaram que um jovem mudou de direção repentinamente, o que despertou a suspeita culminando na abordagem. O suspeito, um adolescente de 17 anos, carregava uma pochete que ao ser vistoriada foi encontrada uma arma de fogo e drogas, sendo um revólver com seis munições calibre 32 e 13 comprimidos de ecstasy.

No sábado, ao tentarem verificar denúncia de tráfico de drogas e uso de armas por criminosos em via pública no bairro Santa Luzia, os militares foram recebidos de maneira hostil por cerca de 30 pessoas. Uma das pessoas que lá estavam começou a agredir os policiais com golpes utilizando um capacete e acabou sendo detido. Uma sacola abandonada foi encontrada no meio da rua contendo entorpecentes que contados somaram em 81 buchas de maconha, 76 pedras de crack e três pinos de cocaína.

Na sexta-feira, no bairro Balneário de Carapebus, uma equipe policial conseguiu perceber em meio ao mato alto de um terreno vazio a presença de algumas pessoas e quando foram se aproximando, todos ali correram deixando para trás uma sacola que verificada continha 450 pinos de cocaína, uma bucha de maconha e uma espingarda calibre 12 e seis munições.

Em Pitanga, verificando informações repassadas por meio do Disque Denúncia (181), os militares nas diligências viram um jovem, que segurava uma sacola, bastante nervoso e incomodado com a presença da viatura. Devido a suspeita, o rapaz foi abordado e ele carregava 30 munições calibre 38. O suspeito também indicou diferentes locais onde escondia alguns entorpecentes, sendo encontradas 40 buchas de maconha e 27 pinos de cocaína.

No bairro Jardim Bela Vista, os militares encontraram drogas que foram dispensadas por um motoqueiro que fugiu ao perceber a presença da polícia. O material encontrado contabilizou em 157 pinos de cocaína, 29 pedras de crack e sete buchas de maconha. O suspeito não foi localizado.

Ainda na sexta-feira, uma viatura policial foi parada por um cidadão que informou ter visto em certa rua do bairro Planalto Serrano, um rapaz realizando o comércio de entorpecentes. Com a chegada dos policiais, foi visto que uma pessoa correu imediatamente, tentando fugir, porém não conseguiu. Os militares realizaram a abordagem e mesmo tendo tentado se desfazer dos entorpecentes, estes foram localizados num total de 84 pinos de cocaína.

Os detidos e materiais foram encaminhados a Delegacia de plantão no município.

