Vara de Execuções Penais de Vila Velha realiza ações em unidades prisionais neste sábado

No próximo sábado (12/12), a Vara de Execuções Penais de Vila Velha (VEP) e a Secretaria da Justiça (Sejus) realizam ações simultâneas em diversas unidades prisionais do Estado, que marcam o início do projeto de música “Tocando em Frente”, a expansão do projeto “Correndo para Vencer” e o encerramento do projeto “A Galeria tem Voz”.

O evento terá início às 9h na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV), com transmissão online para a Penitenciária Semiaberta de Cariacica (PSC) e para a Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv).

Projeto Tocando em Frente é abraçado por grandes músicos

O projeto “Tocando em Frente” será lançado com a participação de 12 internos da PSVV e PSC. Com práticas de voz, violão, flauta e percussão, o projeto visa criar possibilidades de participação em eventos como recitais, teatros públicos e aberturas de solenidades.

As aulas serão realizadas de forma online, por professores voluntários, duas vezes na semana. E os instrumentos foram adquiridos por meio de doações.

Para a juíza da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, Patrícia Faroni, além de incentivar a prática musical, o intuito é contribuir para a ressocialização dos apenados.

“O projeto beneficia o preenchimento do tempo livre, ajuda a combater a solidão e o isolamento e promove a inclusão. E auxilia no processo de retorno à vida social, estimula a interação dos internos com os profissionais envolvidos no processo, com seus familiares, e com os demais musicistas envolvidos”, destaca a juíza.

O projeto foi abraçado pelo músico capixaba Zé Renato e pelo cantor, pianista e compositor brasileiro Flávio Venturini, que chegaram a enviar vídeos incentivando os internos. A aproximação dos músicos com os participantes foi feita pelo padrinho do projeto, o juiz Rodrigo Miranda.

Expansão do Projeto Correndo para Vencer

Além da música, estímulo ao esporte. Neste sábado também acontece a expansão do projeto “Correndo para Vencer”, para 16 presos do regime semiaberto que cumprem pena na Penitenciária Semiaberta de Cariacica (PSC) e na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV).

A iniciativa promove a ressocialização por meio do esporte e tem o objetivo de preparar os internos para participar de corridas de rua. Os internos selecionados já estão no final do cumprimento de pena e possuem bom comportamento. A iniciativa já vem sendo desenvolvida com internas do Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC) desde o mês de outubro.

Os treinos direcionados aos detentos terão início na segunda-feira (14), com exercícios planejados e focados na parte cognitiva e de coordenação. Para a prática do esporte, foram recebidas doações de colchonetes, tênis, camisa, top, bermuda e garrafa de água.

Projeto A Galeria tem Voz

O sábado ainda marca o encerramento das atividades do projeto A Galeria Tem voz, com atendimentos jurídicos aos internos da Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv). Com uma proposta mais humanizada e acolhedora, o projeto busca ouvir as necessidades dos apenados e esclarece sobre seus direitos e situação processual.

Somente neste ano, mesmo com a pandemia de Covid 19, foram realizados cerca de 250 atendimentos, de forma virtual.

Vitória, 10 de dezembro de 2020

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TJES

Texto: Tais Valle (com informações da Sejus) | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br