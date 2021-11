Vara de Execuções de VV firma parceria com Secult e Sejus para fomento à leitura nos presídios

O pontapé aconteceu nesta quarta-feira com a entrega de 400 livros para 04 unidades do regime semiaberto.

A Vara de Execuções Penais de Vila Velha, a Secretaria de Estado da Cultura e a Secretaria de Justiça firmaram uma parceria para incentivar a leitura entre reeducandos da Grande Vitória. A partir de agora, 04 unidades semiabertas irão receber anualmente obras do Sistema de Bibliotecas Públicas do Estado.

O pontapé aconteceu na última quarta-feira (24), no Centro Prisional Feminino de Cariacica, com a entrega de livros que também irão atender à Penitenciária Semiaberta de Cariacica, à Penitenciária Semiaberta de Vila Velha e a Casa de Custódia de Vila Velha. A cerimônia contou com a presença de participantes do projeto “A Galeria Tem Voz” e do Projeto “Tocando em Frente”.

Foram doadas 400 obras escritas por autores capixabas, entre livros de história, geografia, poesia e contos. “São obras financiadas através de nossos editais e também doações diretas dos autores e editores. É muito especial poder contribuir com as histórias capixabas dentro do sistema prisional”, explicou o Secretário de Cultura, Fabrício Noronha.

Para o subsecretário de Justiça, Alessandro Ferreira de Souza, os livros representam mais do que palavras escritas. São novos caminhos, novas possibilidades: “Quando a gente fala de cultura, a gente fala de transformação. E o sistema prisional capixaba está em permanente transformação. É uma marca que o governo imprime numa área tão sensível, quando a gente traz algo diferente, quando a gente permite que essas pessoas acessem a cultura e seu poder transformador”.

A juíza Patrícia Faroni agradeceu aos envolvidos: “Essa parceria vai incrementar as bibliotecas e ajudar na remição das penas. Serão mais internos lendo, se aprimorando, viajando na literatura. Isso contribui muito para uma verdadeira ressocialização”.

E quem pode confirmar é a interna Thyciana Eler, que lê em média 3 livros por semana: “Eu tinha dificuldade para falar com as pessoas. Eu aprendi a melhorar minha escrita, minha fala. Gosto de auto-ajuda, romance, suspense, um pouco de tudo. Já me apaixonei por esses novos livros”.

Vitória, 25 de novembro de 2021

