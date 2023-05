Vara da Justiça Volante abre processo seletivo para estágio de conciliação

O 3º Juizado Especial Cível de Vitória – Justiça Volante vai abrir inscrições, no período de 25/05 a 02/06, para processo seletivo de estágio de conciliação. Estudantes com matrícula regular entre o 4º e o 8º períodos do curso de Direito, com frequência efetiva em instituição de ensino pública ou privada conveniada com o TJES, podem se inscrever por meio do endereço eletrônico: [email protected]

A pessoa interessada deve preencher o e-mail de inscrição com o assunto “Inscrição para o Processo Seletivo de Estagiário Conciliador”, e com as seguintes informações no corpo do texto: nome completo, CPF, data de nascimento, telefone, e-mail, endereço, instituição de ensino superior, curso e período.

Também será necessário anexar declaração da instituição de ensino que comprove sua matrícula e conste o coeficiente de rendimento, pois a seleção será feita por meio do rendimento obtido no curso de Direito.

Estudantes que já possuem vínculo de estágio com o Poder Judiciário Estadual não estão impedidos de participar da seleção, que é destinada ao preenchimento de uma vaga e à formação de cadastro de reserva. Contudo, a duração máxima total dos estágios não poderá exceder dois anos.

A carga horária a ser cumprida será de 06 horas diárias e 30 horas semanais. A bolsa de estágio nesta modalidade é de R$ 1.155,63, já incluso auxílio-transporte e auxílio-alimentação.

Acesse o edital na íntegra em:

https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1527712

Vitória, 19 de maio de 2023

