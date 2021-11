Vanessa Jackson fala sobre treta com Mariana Belém nos bastidores da RecordTV

Reprodução/Instagram Mari Belém e Vanessa Jackson





Aquele papo de “não convidem para o mesmo júri Vanessa Jackson e Mari Belém, filha da também cantora Fafá de Belém, porque elas brigaram feio no ‘Canta Comigo Teen’, de Rodrigo Faro, na RecordTV”, não procede. Pelo menos, é o que garante a vencedora da primeira edição do reality show “Fama”, da Globo.

Segundo uma fonte da Coluna Marcelo Bandeira , o imbróglio começou após uma candidata interpretar um dos sucessos de Alicia Keys e Rodrigo Faro chamar o jurado Saimon Bola para opinar. Só que ele acabou redirecionando a missão para Vanessa, que cantou um trecho da música e apontou como deveria ter sido feito. A atitude, no entanto, não foi vista com bons olhos pelos demais integrantes da bancada, e, a partir daí, começaram a circular comentários no grupo do WhatsApp, do qual Vanessa não faz parte. Mas, a Mari Belém, sim.

Reprodução/Instagram Vanessa Jackson no palco do ‘Canta Comigo Teen’

“Não tem por que brigar com a Mari. Pelo contrário! Realmente, os jurados repercutiram esse momento em que o Saimon pediu para eu fazer uma demonstração e fui e falei que tentaria e explicaria o que ele queria dizer com isso, mas aí não tem nem como comparar, porque tenho vinte e oito anos de carreira e quarenta de idade, e a menina é uma adolescente e está começando agora”, disse durante bate-papo exclusivo.

Leia Também

Depois, ainda fez questão de reafirmar: “Não teve desavença nenhuma, eu e a Mari, a gente se ama. O pessoal comentou, aí entrei no grupo, mandei um áudio bem sincero, porque gosto de sinceridade, pedi para me deixarem em paz e falei que, quando me identificasse com a história do participante, ia falar, porque foi isso que foi dito pelo diretor-geral Marcelo Amik e pelo próprio Rodrigo Faro. Tanto que ele virou e perguntou se ia cantar ou não, até para dar o exemplo de como a jovem deveria ter interpretado. E foi isso! Só expus a minha opinião e saí. Mas a Mari é um amor, e vida que segue”.





Procurada, Mariana não respondeu até o fechamento desta matéria, mas o espaço segue aberto caso queira se pronunciar.