Vanessa Gordilho leva Vibra para o SPFW

Divulgação Vanessa Gordilho, vice-presidente de Negócios, Produtos e Marketing da Vibra

O olhar feminino sobre os negócios, às vezes, faz toda a diferença. É o que se pode dizer da gestão de Vanessa Gordilho, vice-presidente de Negócios, Produtos e Marketing da Vibra, que conseguiu levar a empresa para o São Paulo Fashion Week, unindo moda e energia numa parceria inédita.

“Sou nova na Vibra, estou há oito meses aqui, e me deparei com um mundo totalmente masculino”, admite Vanessa, que teve de se adaptar, aprender e, aos poucos, trazer a moda para jogo.

A Vibra era uma empresa da Petrobrás, que hoje tem vida própria, com mais de 8.300 postos Petrobrás, presente em 2 mil municípios, numa operação gigantesca de distribuição de combustível.

Para Vanessa, o lado do consumidor não é só masculino e ela queria chegar a um público mais diverso, por isso o olhar para a semana de moda. “Estamos no evento com a gasolina pódio carbono neutro, úniva que tem emissão de carbono neutralizada”, explica. A marca também fechou com embaixadores, como Chay Sued, Paulo Lessa e a apresentadora Kenya Sade. A ideia é que eles tragam esse lifestyle para o evento. “Acreditamos que o SPFW é o evento perfeito para mostrarmos que a Podium é a gasolina que combina com o seu estilo de vida sustentável”, afirma Vanessa.

Com 25 anos, o SPFW é um evento que articula o mundo da moda com diversas redes criativas, ao mesmo tempo que promove desenvolvimento econômico, inclusão, desconstrução de padrões e reflexões sobre sustentabilidade. Desde 2006, o evento neutraliza suas emissões de carbono, tornando-se a primeira semana de moda carbon free do mundo.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher