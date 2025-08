Vanessa Giácomo registra encontro com Camila Queiroz e Klebber Toledo em Lisboa

Vanessa Giácomo, 42 anos, encantou os seguidores ao compartilhar um encontro especial com Camila Queiroz, 32, e Klebber Toledo, 39, nesta segunda-feira (4), em um restaurante em Lisboa, Portugal. Madrinha de casamento do casal, a atriz se declarou com carinho nas redes sociais: “Amo e protejo esse casal com todas as minhas forças”.

À espera do primeiro filho, Camila e Klebber vivem a doce expectativa da chegada do bebê. Vanessa celebrou o reencontro e comentou: “Agora, com o baby a caminho, então, nem se fala… Que delícia encontrar vocês sempre”.

O casal está em viagem de babymoon e já passou por Roma e Ibiza antes de chegar a Portugal. Vanessa também está no país temporariamente, por conta das gravações de uma novela. Confira abaixo: