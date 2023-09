Vanessa Ferraz se destaca no e-commerce e conta sua trajetória

Divulgação Vanessa Ferraz levou a venda de colchões para a internet

Em uma empresa familiar dominada por homens, ela conseguiu escrever sua história a ponto de conquistar, em 2022, o prêmio Jovem Empreendedor em sua cidade, Maringá, no Paraná. Vanessa Ferraz faz questão de dizer que respeita a história da empresa iniciada por seu avô, cujo legado ela honra e amplia.

Ela é Head do projeto de e-commerce e marketplace das marcas Emcompre, ZipFlex e BF Colchões do grupo F.A. Maringá. Atua focada em marketplace na B2W, ViaVarejo, Magazine Luiza, Walmart, Amazon e Mercado Livre com loja oficial.

“Somos uma empresa familar na terceira geração, sou a primeira mulher em cargo de direção. Meu avô veio de Portugal e atuou como representante comercial, em 1964. Ele comprou uma fábrica de acolchoados, mas logo começou a fazer colchões e foi crescendo, chegou a ser ‘industrial do ano’. Hoje, a F.A Maringá tem seis empresas. Tenho orgulho de trabalhar para minha família e deles darem essa oportunidade para a terceira geração”, conta Vanessa.

Ela foi fazer faculdade de moda por ver a mãe estilista, mas, no último ano de graduação, descobriu que estava grávida. “Naquele momento, eu decidi ser dona de casa e mãe do Joaquim. Mesmo assim, fiz um MBA de marketing”, lembra. “Em 2014, a empresa do meu ex-marido estava quebrando, conversei com meu pai e fui trabalhar meio período na loja de atacado de cama, mesa e banho da família”, relata a executiva.

“Pra mim, o conhecimento tem poder. Fiz cursos na ESPM e um projeto de marketplace. Falei pro meu pai: você vai vender na Americanas! Ele duvidou. ‘Como vender colchão por e-commerce?’. Mas deu certo!”, comemora.

Divulgação Vanessa Ferraz venceu o prêmio jovem empreendedora em 2022

Em 2016, a empresa começou a vender na Americanas e Casas Bahia. Hoje, são 100 pessoas no escritório, e 800 no grupo como um todo. Vanessa enfrentou desafios culturais para colocar seus projetos de pé, por isso, o prêmio da Associação Comercial de Maringá teve um impacto tão grande.

“Tive a oportunidade e agarrei. Precisava conhecer as pessoas e fui atrás. Batemos um milhão de clientes, tivemos a primeira loja de colchões oficial do Mercado Livre. Me especializei em venda via marketplace. Fomos unindo forças, eu tinha o que eles queriam, normalmente as indústrias não tinham. O trabalho cresceu rapidamente na pandemia, pois a gente já estava estruturado, e chegamos a 50 mil clientes por mês”, celebra.

Vanessa passou a ser a cara da marca e a fazer vídeos e educar as pessoas para comprar colchão pela internet. Começou a palestrar e já teve a oportunidade de dividir o palco com Maria Luiza Trajano, do Magazine Luiza, para apresentar seu case de sucesso. A chancela veio com o Prêmio Jovem Empreendedor de Maringá. Sua trajetória está apenas começando…

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher