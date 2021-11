Vanessa da Mata registra boletim de ocorrência contra empresário

Reprodução Vanessa da Mata em delegacia na Bahia





A cantora Vanessa da Mata procurou a delegacia para fazer o registro de ocorrência após sofrer intimidação dentro de um estabelecimento comercial em Trancoso, na Bahia. A artista, de 45 anos, esteve na distrital da região na última terça-feira, após o episódio. A Polícia Civil ouve os envolvidos e investiga o caso.

Segundo informações dadas aos agentes, a cantora estava acompanhada de um amigo, quando ambos foram abordados pelo segurança de um empresário da região. Ele, então, questiona qual o teor da conversa dos dois e se eles conheciam seu patrão. O homem que estava com a artista nega. Vanessa, porém, diz saber de quem se tratava, fazendo menção a situações que já ocorreram com uma de suas amigas, com quem o empresário teve um relacionamento no passado.





O empresário, conforme o relato, teria direcionado o carro na direção dessa amiga de vanessa para intimidá-la, no fim de semana, e a cantora tinha conhecimento da situação. No restaurante, o segurança passa agir de forma mais intimidadora e faz menção até de estar armado, ao passar a mão pela camisa. Retirou-se, em seguida.

Assustados, Vanessa e o amigo saem para pagar a conta e deixar o local, quando são novamente abordados pelo mesmo segurança, desta vez acompanhado do empresário. Na ocasião, o empresário teria subido o tom, deixando a situação mais tensa. A cantora, então, foi agredida verbalmente e intimidada com ameaças, consta ainda de um relato dado à polícia. O empresário precisou ser controlado pelo próprio segurança. Vanessa e o amigo deixaram o local.

Por meio de nota, a Polícia Civil da Bahia informou que colhe os depoimentos dos envolvidos. “A DT / Trancoso vai apurar um desentendimento envolvendo a cantora Vanessa da Mata e outras duas pessoas, ocorrido na noite de segunda-feira (8), em um estabelecimento comercial, em Trancoso. A ocorrência foi registrada na unidade, onde os envolvidos prestam depoimento”, informou o órgão, nesta quarta-feira.

A reportagem procurou Vanessa da Mata, cuja equipe não se pronunciou sobre o caso. O mesmo foi feito com a amiga de Vanessa, que também preferiu não falar sobre a situação.