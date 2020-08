Vandinho quer oferta de leitos na internet

.

Projeto de Vandinho Leite (PSDB) obriga o governo do Estado a disponibilizar diariamente, na internet, informações sobre ocupação geral de leitos clínicos das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e dos Centros de Terapia Intensiva (CTI). O Projeto de Lei (PL) 425/2020 abrange o atendimento público em saúde, contemplando os leitos disponibilizados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e os que por ventura vierem a ser abertos pelo Poder Público na rede privada.

Conforme a iniciativa, as informações deverão ser divulgadas em sítio eletrônico de forma individualizada, preservando a identidade dos pacientes e obedecendo aos seguintes critérios: quantidade de leitos disponíveis, utilizados e vagos por unidade hospitalar; discriminação da enfermidade do paciente que aguarda a vaga; e cocalização territorial do enfermo que espera a disponibilidade.

O acesso às informações deve ser franqueado ao governador, a todos os prefeitos e respectivos secretários de saúde, aos deputados estaduais, aos promotores de justiça e aos defensores públicos estaduais. A cada nova atualização de dados, a autoridade que fizer as modificações deverá sinalizar o horário da alteração, com o intuito de que os gestores possam utilizar os elementos de forma ativa na gestão compartilhada de leitos.

De acordo com a proposta, as informações sobre a ocupação de leitos deverão estar em consonância com a Central de Vagas do Espírito Santo e ser disponibilizadas, de forma sistematizada, para acesso a toda a população. Em caso de descumprimento, os agentes responsáveis serão responsabilizados nos termos da Lei Complementar 46/94 e da Lei Federal 8.429/92.

Segundo o autor, o objetivo é “democratizar as informações referentes à saúde pública”: “Antes da pandemia, saber a quantidade de vagas de UTI e CTI nos hospitais era uma das tarefas mais complicadas (…). Com o avanço da Covid-19, o Estado criou um portal online para divulgar informações referentes à doença, em especial o número de leitos disponíveis em cada unidade hospitalar”, afirma Vandinho na justificativa do projeto.

Para ele, “a transparência das informações públicas sobre saúde pode ajudar a população no controle social” e auxiliar “os órgãos de controle, incluindo a Assembleia, que deve fiscalizar o Executivo”.

A Secretaria de Estado de Saúde deverá regulamentar a matéria no prazo de 30 dias na forma de portaria. Se aprovado, o texto normativo entrará em vigor 30 dias após o ato de sua publicação em diário oficial.

Tramitação

O PL 425/2020 deverá passar pelas comissões de Justiça, Saúde e Finanças antes de ser votado pelo Plenário.